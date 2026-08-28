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Universitatea Craiova a avut o seară de joi extrem de tristă după ce în acest sezon. A doua zi, de dimineață, oltenii au încasat o nouă lovitură. Nicolae Ungureanu, fostul mare jucător din Bănie, .

Dezamăgirile care l-au marcat pe Nicolae Ungureanu

Nae Ungureanu, legendarul fundaș al Universității Craiova și al Stelei, a strâns de-a lungul anilor amintiri fabuloase, dar și frustrări pe care timpul nu le-a șters complet. Deși are un palmares impresionant și 57 de selecții la echipa națională, fostul mare fotbalist a păstrat până în ultima zi câteva regrete uriașe.

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Ratarea Mondialului din ’90, rana neînchisă a lui Nae Ungureanu

Cel mai mare „of” al lui Nae Ungureanu rămâne din Italia 1990. Fostul apărător de fier a evoluat în meciul istoric de la București împotriva Danemarcei (scor 3-1), partidă care a asigurat prezența României la turneul final. El a intrat pe teren în repriza secundă.

Cu toate acestea, selecționerul a ales să nu se bazeze pe el la Coppa del Mondo. „Ne-am calificat și eu nu am participat la Campionatul Mondial, nu aveam de unde să știu înainte. Am aflat cu câteva săptămâni înainte că nu merg la Mondial. Eram atât de bătrân încât nici nu m-au mai luat. Au fost niște nereguli, dar le-am trecut cu vederea. Am fost foarte dezamăgit, dar mi-am văzut de ale mele”, dezvăluia Nae Ungureanu în exclusivitate pentru FANATIK în toamna anului 2024.

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Dezamăgirea legată de antrenor a avut un ecou și la nivel de club. Când Ienei a preluat Steaua în 1991, Ungureanu era căpitanul echipei, însă comunicarea dintre cei doi s-a rupt total: „Nu am vorbit timp de un an cu el! […] Eu nu intram cu el în dialog deloc. Aveam deja o vârstă, 34 de ani. Nu cred că trebuia să îmi mai spună mie ceva pe teren!”

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Finala pierdută cu AC Milan și „țeapa” uriașă cu mașinile Ford

Pe lângă visul mondial refuzat, o altă lovitură puternică a fost finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, pierdută în fața unui AC Milan stelar, pe care Ungureanu o considera „cea mai bună echipă a tuturor timpurilor”. Ruud Gullit, care a marcat în acea partidă, a rămas pentru român cel mai de temut adversar direct pe care l-a înfruntat vreodată.

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Totuși, gustul amar de la acea finală nu a fost lăsat doar de forța italienilor, concretizată în victoria în fața Stelei, ci și de o promisiune contractuală neonorată de sponsorul Stelei. dacă ajung în ultimul act al competiției supreme din Europa, însă realitatea a fost cu totul alta. „Am primit doar 300 dolari! Trebuia să primim o mașină Ford. Jucam cu ei pe piept, era sponsor. Și nu ne-au mai dat nimic, deși în contract era stipulat că vom primi fiecare câte o mașină Ford dacă vom ajunge în finală. Nu și-au respectat înțelegerea”, povestea Nae Ungureanu în exclusivitate pentru FANATIK, în toamna anului 2021.

Cele mai tari amintiri momente din cariera lui Nae Ungureanu

Fost mare jucător al Universității Craiova, Nae Ungureanu a trăit din plin perioada petrecută în Bănie. El povestea pentru FANATIK cum s-a simțit să dea piept cu granzii Europei în anii ′80. „Perioada ′80-′82, când am jucat cu Universitatea Craiova în cupele europene. Au fost meciuri extraordinare și cu Fiorentina, și cu Bordeaux, și cu Kaiserslauten, până în semifinale. Mai puțin cel cu Benfica. La Craiova, m-am simțit extraordinar. Am jucat zece ani pe „Centralul” vechi”.

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El a avut cuvinte mari și despre perioada în care a îmbrăcat tricoul Stelei, echipa care i-a adus multe reproșuri din exterior pentru că a ales-o în detrimentul Craiovei. „Sunt foarte multe! Aveam o echipă extraordinară și jucam numai cu adversari de calibru. Poate și de asta Steaua a avut acest parcurs, pentru că am întâlnit mereu echipe bune”.