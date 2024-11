Nicolai Tand a spus ce nu s-a văzut la TV la Asia Express 2024: “Nu a fost tare multă”

Nicolai Tand a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat în timpul filmărilor din Asia Express, în special când vine vorba de mâncare. Ce nu s-a difuzat la TV?

Ce nu s-a văzut la TV la Asia Express 2024? Nicolai Tand spune totul

Nicolai Tand, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, face dezvăluiri interesante din culisele show-ului Asia Express 2024. Celebrul chef, care s-a calificat în finală alături de finul său Sorin Brotnei, vorbește despre provocările neștiute ale competiției.

În timp ce telespectatorii așteaptă cu nerăbdare finala Asia Express de miercuri seară de la Antena 1, chef-ul continuă să la Neatza. Recent, bucătarul și-a lansat propria linie de oale și tigăi, printr-un eveniment special cu demonstrații culinare. Cu toate acestea, succesul nu l-a făcut să uite de unde a plecat și rămâne la fel de modest ca întotdeauna.

Într-un interviu pentru , Nicolai Tand a vorbit despre experiența sa culinară din Asia Express. Chef-ul a dezvăluit că adaptarea la bucătăria asiatică a fost mai ușoară decât s-ar fi așteptat. Totuși, provocarea reală nu a fost legată de tipul de mâncare, ci de cantitate.

„Sunt un norocos pentru că de ceva vreme, de câțiva ani de zile, am început să gătesc asiatic, pentru că îmi place mâncarea asiatică și copiilor mei de asemenea. Și gătind des și picant nu a fost o greutate, din contră. Și ce-i drept, am avut cumva noroc că am ajuns și am mâncat ce găteau oamenii aceia.

Ei nu sunt ca noi pe multă cantitate, ei mănâncă foarte diversificat, ceea ce îmi place foarte mult: un pic de pește, un pic de carne, multe legume, mult orez, adică la ei nu predomină carnea cum ar fi la noi cumva. E mai sănătoasă mâncarea, lucrează foarte mult cu lucruri fermentate, ceea ce noi lucrăm mai puțin. Cu probiotice cum sunt murăturile, ei folosesc foarte mult, noi mâncăm foarte rar, ei mănâncă și vara. Deci nu a fost o problemă, a fost o plăcere mâncarea, problema a fost că nu a fost tare multă”, a dezvăluit Nicolai Tand pentru

Ca urmare a acestui regim, Nicolai a slăbit 9 kilograme în timpul show-ului, din care a pus la loc doar 4 de când s-a întors.

Decizia care i-a schimbat viața lui Nicolai Tand: „Am renunțat să fac studii…”

După experiența din Asia Express, Tand a decis să-și mențină noile obiceiuri alimentare. El a dezvăluit că practică un fel de post intermitent și mâncă foarte rar micul dejun, cu excepția vacanțelor.

“Mănânc micul dejun doar la hotel, când sunt în vacanță. Acasă nu pot, mă duc la Neatza, cred că m-am obișnuit așa. Țin un fel de fasting, dar nu-i obligatoriu cumva, dar oricum e sănătos.”, a explicat el, conform sursei menționate.

Înainte de a ajunge unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, La vârsta la care alții se pregăteau pentru facultate, el lua drumul Franței cu buzunarele goale și fără viză. A dormit în case abandonate, a vândut ziare și a făcut orice muncă pentru a supraviețui.

„E un fel de cerșeală, pentru că mergeam și stăteam în fața magazinului și îmi dădeau femeile căruciorul cu 10 franci să-mi recuperez banii, pentru mine e cerșeală. Aveam 20 de ani, dar mi-am luat viața cumva. Niciodată nu am simțit greutate în viața mea, pentru că tot ce am făcut, am făcut cu plăcere. Am renunțat să fac studii, eu mi-am dorit la o vârstă fragedă”, spune el acum, amintindu-și și de decizia dureroasă de a renunța la școală la 16 ani, pentru că nu suporta ideea ca mama lui să muncească pentru studiile sale. După mulți ani de muncă în Franța, unde a urcat toate treptele ierarhiei, Tand și-a văzut în sfârșit visul împlinit.