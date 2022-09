Nicolai Tand, în faliment cu unul dintre restaurante: “Se întâmplă și să pierzi”. Ce sacrificii face soția lui

Nicolai Tand, noul concurent de la Te cunosc de undeva, dar și bucătar al emisiunii Super Neatza și om de afaceri în domeniul HoReCa, a fost dat dispărut de acasă de propria fiică, Ilona. Vedeta de la Antena 1 spune într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK, cum a ajuns să petreacă mai mult timp muncind decât în sânul famiiei.

Nicolai Tand, dezvăluiri despre familie, afaceri și carieră: “Trebuie să știi să treci peste greutăți și să cauți soluții”

Bucătarul de la Super Neatza a dezvăluit și sacrificiile soției, Monica Tand, pentru cei doi copii pe care îi au împreună, Ilona (12 ani) și Iancu (9 ani).

Nicolai Tand a trecut, în pandemie, și printr-un faliment, fiind constrâns să închidă unul dintre restaurante. Dar asta nu la pus la pămând, din contră, l-a învățat o lecție pe care vrea să le-o trasmită și celor 2 copii: că niciodată nu renunți, mereu cauți idei să mergi mai departe!

Concurent în noul sezon Nicolai ne-a spus, în premieră, și ce sistem educațional a ales pentru cei mici, dar și cât timp dedică activităților școlare ale Ilonei și ale lui Iancu.

– Copiii au început școala de curând. Ce sistem educațional ați ales pentru ei?

Noi am început sistemul franțuzesc, pentru că am stat mult în Franța și eu, și nevastă mea și voiam să vorbească limba franceză, pentru că limbă română oricum facem. Și acum ne-am mutat în sistemul englezesc, pentru că sunt mari.

Ca orice părinte ai vrea să-ți pregătești copilul pentru mai bine. Ilona adoră teatrul. Îi place foarte mult. Iancu – ca băieții, cu fotbalul. Dar este important… Și cu fotbalul este bine să știi multe limbi.

Stau și într-o zonă în care nu prea sunt școli de stat și m-am dus pe privat. Ca părinte vreau să fac totul ca să îi ajut pe copii, nu înseamnă că le ofer totul. Le ofer educație. Restul, nu prea.

Ilona mea are 12 ani și are telefon de 1 an și jumătate. Adică i-am dat telefonul foarte târziu. Cred că educația pe care Monica le-o dă copiilor mei este una foarte sănătoasă.

Nicolai Tand conduce o Dacie: “Nu trebuie să uiți de unde ai plecat”

– Nu ați ales sistemul de școlarizare privat pentru că este la ”modă”?

Pe bune?! Eu umblu cu Dacie. Dacă ar fi fost să ne luăm după treaba asta… nici măcar. Nici nu am avut de ales. Am zis, ok, am stat în Franța, copiii noștri vrem să vorbească franceză pentru că ai alte deschideri, este important.

Când mergi în Franța este important să vorbești și să scrii foarte bine limba română pentru că, dacă ai un job acolo, te pot trimite în România. Nu trebuie să uiți cine ești, de unde ai plecat. Din contră, ca și limbi este bine să știi când mai multe că nu ai de unde să știi unde te duce viața.

Când îl costă pe bucătarul de la Neatza să-și ducă copiii la o școală privată? “Nu îmi place să umblu cu bani pe lângă”

– Dacă ar fi să ne raportăm la costuri, poți să-mi spui ce presupune pentru un sistem de școală englezesc?

Nu știu exact. Aud doar prieteni care au copiii la școala românească și că trebuie să dea la sfârșit de an, la început de an, pentru aia, pentru aia. Eu recunosc și, pentru că am trăit în străinătate, și dacă mă duc la un specialist în domeniul sanitar, mă duc, plătesc cât mi se spune și gata. Nu îmi place să umblu cu bani pe lângă. Mie îmi place să mi se spună negru ne alb cât costă, plătesc.

Sacrificiile făcute de Monica Tand: ”A cam lăsat viața ei profesională deoparte. A venit în România pentru mine”

– Cât este taxa de școlarizare pe an?

Nu știu. Sincer, nu știu. Monica ( n.r. soția lui se ocupă de plata facturilor). Sunt un norocos pentru că eu am o viață destul de plină cu afacerile și soția mea a cam lăsat viața ei profesională deoparte când a părăsit Franța și a venit în România pentru mine. Ea se ocupă foarte bine de copiii mei. Și sunt tare bucuros pentru că nu vreau să îmi crească altcineva copiii decât soția mea. Și atunci ea este mult mai prezentă. Sunt un norocos cu tot ce înseamnă școală și tot.

Nicolai Tand, un tată devotat: “Vreau să mă implic în viața copiilor mei”

– Te implici și tu în privința școlii? Ai fost în prima zi de școală?

Da, normal și sunt și eu un tată destul de activ. Dimineața când pot, când nu sunt la Neatza, îi duc eu pe copii la școală, când pot după masă, se întâmplă de 2-3 ori pe săptâmână, să-i iau tot eu. Adică vreau să mă implic în viața copiilor mei.

Cum merg afacerile lui Nicolai Tand: “Un ochi râde, unul plânge”

– Toată lumea știe că ai o afacere în domeniul restaurantelor ai fost afectat de-a lungul timpului?

Știi vorba aia, un ochi râde, unul plânge. Unul a mers foarte bine și pe unul l-am închis în pandemie. Am mai deschis unul. În viață trebuie să mergem înainte. Se întâmplă și să pierzi, nu se poate doar să câștigi. Cred că trebuie să știi să treci peste greutăți și să cauți soluții, nu să stai să plângi. A fost, care-i baiu`… Nu există numai cu bune, este imposibil. Mama zicea că Dumnezeu dă doar oamenilor care pot să ducă, nu dă oricui.

Celebrul bucătar a fost afectat de prețurile crescute din ultimele luni

– Ați fost afectați de costurile crescute la alimente din ultima perioadă?

Am fost, dar până la urmă ce trebuie să facem? Eu sunt afectat emoțional, pentru că este o meserie care chiar îmi place foarte mult. Dar până la urmă, dacă s-au scumpit lucrurile trebuie să scumpești și tu că nu ai ce să faci. Ca altfel închizi, dai faliment. Nu sunt eu care am inventat acest lucru.

Toată lumea s-a adaptat și atunci m-am adaptat și eu. Recunosc că, atunci când am început să lucrez pe platformele de livrări, mulți cârciumari… adaosul comercial care s-a pus de 20-30% l-au pus pe client.

Eu nu l-am pus la fel, l-am pus mai puțin că m-am gândit și la client, pentru că toți dăm în client. Eu încerc să caut soluții, să discut cu distribuitorii. Am lăsat de la mine.

Nicolai Tand: ”Am muncit 7 din 7, în fiecare zi, de dimineață până seara”

– Cât timp ai petrecut cel mai mult în restaurant, ca să te îngrijești ca afacerea să nu dea faliment?

Până să vină pandemie, copiii mei… îi luam de la școală pe la vreo 3:00-4:00. Veneam acasă, făceam de mâncare, până pe la vreo 7:00-8:00, după care plecam iar la muncă. Primii ani de zile am muncit 7 din 7, în fiecare zi, de dimineață până seara.

Dacă aveam angajați care lucrau o zi da, una nu, două da, două nu, eu eram în fiecare zi la restaurant. Eram la cumpărături, mergeam să aduc clienți. Eram peste tot.

Bucătarul de la Super Neatza, dat dispărut de propria fiică: ”Ilona mea a crezut că sunt plecat de acasă”

– Ai simțit vreo dezamăgire atunci când vine vorba de afaceri?

Nu am luat-o ca pe o dezamăgire. Trăim niște vremuri destul de grele. Trebuie să ne adaptăm și să găsim soluții. Nu aș vrea să mă plâng. Sunt destul de optimist. Am zile în care îmi este ciudă, dar nu rezolv nimic cu treaba asta. Trebuie doar să îmi caut idei să merg mai departe.

Care ar fi mesajul pentru copiii mei, că cedez la orice?! Nu. Copiii mei știu că mă trezesc dimineața, că mă duc la muncă. Acum cu emisiunea am ajuns acasă la 11:00-12:00 noaptea.

Și Ilona m-a sunat și m-a întrebat: ‘tata, unde ești? Când vii acasă? Unde ai dormit?’ Și îi zic: ‘dorm acasă, cum adică? Plec la 6:00 la Neatza, tu dormi, când vin la 11:00 noaptea, tu dormi’.

Copiii mei se culcă la 9:00 seara. Mai ales că este început de școală. Sunt după vacanță, încă nu și-au intrat în ritm și sunt obosiți. Încercăm să-i culcăm cât mai devreme să aibă un somn bun, ca dimineața să fie odihniți. Și atunci, Ilona mea a crezut că sunt plecat de acasă.

Nicolai Tand, viață de film, și nu unul fericit, în copilărie

– Unde crezi că se va ajunge cu tot ce se întâmplă în România acum?

Eu am trăit în case părăsite, am trăit în saivane, printre vaci. Adică am avut o viață destul de… nu mă vait, dar mi se pare că acum ne văităm de pomană. S-a scumpit benzina, e o problemă mare, pentru că se scumpesc toate, dar hai să muncim. Să ne unim și să muncim și să mergem mai departe. Nu să ne văităm, că doar te indispune. Vreau să trec pe partea asta și să fiu optimist, să caut soluții să merg mai departe pentru că trebuie să învățăm din trecut.

Ce spun copiii și soția lui Nicolai Tand despre participarea la Te cunosc de undeva?

– Copiii, Monica ce spun de implicare ta în noul proiect?

Au încredere în mine. Copiii sunt tare bucuroși pentru că mă cunosc. Ilona, țin minte, când eram la și când am ieșit a început să plângă. Și eu am întrebat-o: ‘de ce plângi, eu sunt bucuros că am stat deja câteva ediții, am obosit, am…’. Fizic era foarte greu. Și ea către mine: `erai atât de bucuros când veneai acasă și îți ieșea dansul`. Ea se bucura de bucuria mea. Un copil de 12 ani.

Copiii mei sunt mândri de mine, simt asta. Și nevastă mea, care petrece foarte mult timp cu ei, și eu, încercăm să le povestim despre viață, despre lucruri… ca să nu aibă dezamăgiri. Ei știu că sunt bucătar. Dar ce le transmit eu este că în viață trebuie să încerce orice.

Încerc să o iau ca pe o motivare pentru copii ca să facă lucruri. Să nu intre într-un confort în care stau numai pe telefon și aia nu le place, aia nu vor. Vreau să am niște copii activi și vreau să le demonstrez că eu, om matur, fac numai lucruri care nu sunt pe calapodul meu, pe care nu le-am făcut niciodată, dar pe care le fac. În viață trebuie să încerci. Să nu ai regrete. Nu mi-a ieșit, dar măcar am făcut-o.

– Cum ți se pare provocarea de la Te cunosc de undeva?

Nu prea am cochetat deloc cu cântatul. Nu prea știu să fi cântat în afară de 2-3 nunți când eram la Maramureș. Am un stres de a învăța textul, după aceea să intru pe ritm, să intru pe voce, pentru că nu știam să… adică, mie îmi dă o notă pe un pian și eu trebuie să încerc să o reproduc, cântând. E un lucru pe care nu l-am făcut niciodată în viața mea. Este un lucru foarte greu.

– Ți-a picat la ruletă și un personaj feminin?

Nu încă, dar mai mult ca sigur, aș paria… dacă aș putea să pariez ca la Lotto, sunt sigură că o să am la un moment dat, pentru că ăsta este și scopul, să te pună în tot felul de situații. Și în situații mai dificile, omul încearcă să se scoată și să devine niște momente foarte faine alea care sunt cele mai incomode sau cele mai grele.

– Este greu să faci față transformărilor?

Pentru mine nu-i nimic greu, pentru că oricum aș face oricum nu e bine sau oricum aș face e binișor. Aș zice că sunt un fel de Hopa Mitică. Oricum e bine pentru mine și orice fac, avansez.

– Te vezi în finala Te cunosc de undeva?

Doamne ferește, dar să rămânem cu picioarele pe pământ, totuși. Fiecare cu aluatul lui, pe bune?! Nu mă văd în finală, doamne ferește! Eu doar vreau să mă simt bine, să încerc să capăt încredere și să încep să mă simt bine pentru că petrec foarte mult timp în această emisiune, sunt foarte multe antrenamente la actorie, la canto. După aceea, la dans, apoi repetițiile în scenă. Și pe lângă mă mai duc la canto. Fac vocalize dimineața. Vecinii mă aud deja, cred că se întreabă ce se întâmplă în casa asta?!