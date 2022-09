Nicolas, fiul lui Gică Popescu, aspru criticat după debutul la FC Voluntari: „Îl mușcă bășica de menisc!”. Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate iar fiul lui Gică Popescu a evoluat deja în două meciuri pentru ilfoveni.

Nicolas Popescu, făcut de praf de un fost jucător din SuperLiga. „Înțepături” și pentru Gică Popescu: „N-am auzit să fie așa dezamăgit”

Nicolas Popescu a fost extrem de criticat de Robert Niță, pe canalul său de Youtube, unde i-a dedicat un video special, intitulat „Îl mușcă de menisc”.

„Nu l-am auzit să spună ceva de meciul în care intră ‘băietul’, prin minutul 70, în urmă cu două etape (n.r.- CFR Cluj – FC Voluntari 4-0), vrea să facă o preluare pe la mijlocul terenului și-l mușcă bășica de menisc, dă pasă în aut și apoi se uită la teren”, a spus Robert Niță, ironizându-l totodată și pe Gică Popescu.

Fostul atacant al lui Rapid, Steaua sau Foresta Fălticeni nu l-a iertat pe Popescu Jr. nici în continuare: „Că e terenul nasol. Pe urmă, ia o acțiune pe cont propriu, în viteză (n.r.- ironic), și iese cu mingea în aut de poartă. N-am auzit să fie așa dezamăgit. De ce? Păi a jucat ‘băietul’”.

De ce a plecat Nicolas Popescu de la Farul Constanța: „Aveam nevoie să joc”

Nicolas Popescu a vorbit la conferința de prezentare de la FC Voluntari : „Am ajuns la un club serios, avem condiţii foarte bune. Mi-am dorit să joc, să vin la un club unde am posibilitatea să mă dezvolt ca jucător.

Aveam nevoie să joc şi sper să primesc minute. Sunt creativ, tehnic, restul sper să vadă lumea. Dorinţa de a juca a fost motivul principal pentru care am ales să plec de la Farul”, declara jucătorul de 19 ani.

Liviu Ciobotariu l-a dorit cu insistență pe Nicolas Popescu la Voluntari: „Sunt convins că am făcut un transfer de viitor”

Liviu Ciobotariu a vorbit pentru FANATIK despre transferul lui Nicolas Popescu la FC Voluntari. Acesta a fost adus ințial pentru a-l înlocui pe Vadim Rața: „Eu l-am dorit foarte mult și aveam nevoie să joace inter. Este Under și e un copil de viitor. Sunt convins că am făcut un transfer de viitor. Sperăm să se acomodeze cât mai repede și să intre în echipă.

Am vorbit în prealabil și cu Gică Popescu. Eu am înțeles că avem posibilitatea să îl luăm și am fost încântat. El joacă și la naționala U19 și m-am bucurat. E important acum să se plieze pe jocul nostru și eu cred foarte mult în calitățile lui.

Îmi place că are o tehnică foarte bună în regim de viteză, vede bine jocul, e un fotbalist de pătrundere. Cred că mai are de lucrat la faza defensivă, dar asta o poate regla din poziționare și din antrenamentele pe care le facem noi. Are calități să ajungă un fotbalist foarte bun! Ne-am bucura să îl vedem la echipa națională”.