Nicolas Maduro, omul capturat de Donald Trump, l-a avut „soldat” pe Maradona! Povești incredibile cu președintele Venezuelei

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns în centrul unui scandal internațional de proporții, după ce autoritățile americane au anunțat capturarea sa în urma unei operațiuni desfășurate pe teritoriul Venezuelei. Potrivit informațiilor oficiale, liderul de la Caracas urmează să fie judecat în Statele Unite, într-un dosar care include acuzații extrem de grave, legate de trafic de droguri și violență organizată.

Nicolás Maduro a fost capturat de autoritățile americane!

Operațiunea a fost coordonată de , iar anchetatorii americani susțin că Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în statul New York. Cazul este considerat fără precedent, fiind extrem de rar ca un șef de stat aflat în funcție să ajungă în fața justiției americane.

Ajuns la putere după moartea lui Hugo Chávez, Pentru o mare parte a comunității internaționale, el este perceput drept un lider autoritar, acuzat că și-a menținut controlul prin forță și prin subordonarea instituțiilor statului.

Nicolás Maduro, un mare fan al Barcelonei! Președintele Venezuelei a șocat pe toată lumea la o conferință de presă

Dincolo de imaginea de politician autoritar, Maduro a încercat de-a lungul anilor să se prezinte publicului într-o lumină mai relaxată, folosind fotbalul ca instrument de dialog. Unul dintre cele mai cunoscute episoade îl arată purtând un trening al celor de la FC Barcelona, într-un clip realizat în timpul pandemiei de COVID-19.

Atunci, Maduro, extrem de relaxat, a glumit că ar fi fost „chemat la antrenamentele Barcelonei”, exclamând: „Trăiască Barcelona!”. Întrebat dacă ar juca atacant, liderul venezuelean a răspuns că ar fi avut loc cel puțin pe banca de rezerve.

Diego Maradona a fost unul dintre marii susținători ai lui Maduro! Fostul fotbalist argentinian putea prelua naționala Venezuelei

Un episod incredibil a avut loc în urmă cu mai mulți ani. Diego Maradona, unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile, a jucat fotbal alături de Maduro și a avut un mesaj de susținere pentru președintele venezuelean.

„Noi suntem chavisti (n.r. Maduro este moștenitorul politic al defunctului președinte Hugo Chávez) până la moarte. Iar când Maduro va ordona, eu voi îmbrăca haina de soldat pentru o Venezuelă liberă, pentru a mă bate împotriva imperialismului și împotriva celor care vor să profite de drapelele noastre, de ceea ce avem noi mai de preț. Trăiască Chávez! Trăiască Maduro! Trăiască revoluția! Trăiască venezuelenii de bună-credință!”, declara Diego Maradona în anul 2017.

Fostul mare fotbalist argentinian a avut o relație apropiată cu Maduro. Președintele Venezuelei și-a dorit chiar ca naționala de seniori a țării sale să fie condusă de Diego Maradona. Până la urmă, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Nicolás Maduro s-a supărat pe șefii de la Barcelona când au renunțat la Lionel Messi

A existat și un alt moment extrem de comentat cu Nicolás Maduro în prim-plan, tot legat de fotbal. În 2021, președintele venezuelean a recunoscut că i-au dat lacrimile în momentul în care a aflat că Lionel Messi, fostul star al Barcelonei, va părăsi echipa de pe Camp Nou.

„Ceea ce i-au făcut lui Messi a fost josnic. Am plâns împreună cu el. Când l-am văzut plângând, am simțit aceeași durere, pentru că este un om autentic, o adevărată emblemă a sportului. Iar modul în care conducătorii Barcelonei s-au purtat cu cel mai mare simbol din istoria clubului este de neconceput. Nu există cuvinte pentru asta: l-au alungat pur și simplu”, spunea Maduro în anul 2021.