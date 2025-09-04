Nicolas Popescu a plecat de la Farul și a semnat cu noua echipă! Îi calcă pe urme tatălui său

Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, a plecat de la Farul Constanța. , îi calcă pe urmele tatălui. Acesta își va continua cariera în Liga a II-a, la Steaua București.

Nicolas Popescu a semnat cu Steaua! Anunțul celor de la Farul

nu a prins nici măcar un minut la Farul în acest start de sezon. Nicolas a fost păstrat pe banca de rezerve de Ianis Zicu, iar mijlocașul a decis că e momentul potrivit să facă pasul în Liga a II-a pentru a acumula experiență.

Farul l-a trimis la Steaua sub formă de împrumut pentru un sezon. Nicolas Popescu speră să se impună rapid în lotul „militarilor” și să revină la Ovidiu cu un nivel mult mai bun. Site-urile de specialitate îl evaluează la 400 de mii de euro. Mijlocașul are 10 selecții la naționala U19 a României.

”Farul Constanța și CSA Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Nicolas Popescu la formația bucureșteană până la finalul sezonului 2025-2026.

Produs al Academiei Hagi, Nicolas Popescu (22 ani) a debutat în Liga 1 la 25 iulie 2021, în partida Farul – Gaz Metan Mediaș 2-0, iar până în prezent evoluase pentru clubul nostru în 40 de partide.

Este fost internațional de juniori U15, U16 și U19 al României. Este campion al României la seniori cu Farul Constanța în sezonul 2022-2023”, au transmis cei de la Farul Constanța într-un comunicat oficial postat pe site-ul clubului de la Ovidiu.

Fiul lui Gică Popescu nu s-a impus la Farul

Nu e prima oară când Nicolas Popescu pleacă de la Farul. În 2022 a fost luat de FC Voluntari, însă a rămas doar câteva luni la echipa ilfoveană. În stagiunea precedentă nu a reușit să marcheze niciun gol în cele 17 partide jucate.