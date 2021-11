Nicole Cherry a născut: ”A venit prințesa”. Prima imagine de la maternitate

Nicole Cherry (23 ani) a dat vestea nașterii fetiței sale pe rețelele de socializare, printr-un Instastory. Cântăreața a postat o imagine cu fetița sa, de la maternitate, în dreptul căreia a scris: ”A venit prințesa!”

în urmă cu câteva zile, fetița ei se va numi Anastasia Maria. Numele i-a apărut în vis, a mai mărturisit vedeta.

Nicole Cherry a devenit mamă. Fetița ei se va numi Anastasia Maria

”Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă.

Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis”, spunea artista pentru Viva.ro.

Nicole Cherry a pregătit camera fetiței sale

Solista a pregătit toate cele necesare fetiței sale dinainte de a o aduce pe lume. Așa cum se poate vedea pe contul său de Instagram, Nicole are deja finalizată camera celei mici .

În cadrul unui interviu acordat înainte de a deveni mamă, Nicole Cherry spunea că o va ajuta în creșterea fetiței mama sa. Totodată, față de momentele când ea și partenerului său, Florin Popa, vor asista la primii pași ai copilului lor sau la primul cuvânt rostit.

”Cu siguranta, mama mea este printre cei vizati. (rade). In plus, chiar isi doreste asta si abia asteapta. Planuri in privinta cresterii nu ne-am facut.

Însă, ne dorim sa petrecem cat mai mult timp cu ea, sa ne implicam activ in dezvoltarea si educatia ei, sa ii vedem primii pasi, sa-i auzim prima gangurire, primul cuvant. Vai, ce emotii!”, a declarat Nicole Cherry pentru

Nicole Cherry formează de mai mulți ani o relație cu Florin Popa. Tot în cadrul aceluiași interviu, cântăreața povestea că nu a fost dragoste la prima vedere între ea și Florin Popa, sentimentele venind pe parcurs.

”Nu neapărat că nu aveam ochi pentru el, dar pur și simplu nu era momentul. Fiind și mai mică în momentul ăla – el e mai mare cu 8 ani – diferența se simțea puțin mai tare atunci. Acum, având 22 de ani, deja diferența nu se mai simte atât de tare ca atunci când aveam 16.

Ușor, ușor, am început să vorbesc cu el, să-l cunosc, să-mi dau seama că e un om care mă face să zâmbesc și care are simțul umorului, ceea ce pentru mine e foarte tare. Era, așa, mai mult o chestie între noi…

Pur și simplu, din respect pentru tata, mă ajuta de fiecare dată când aveam nevoie. Râdeam când ne întâlneam și, ușor, ușor, am râs atât de mult că… am rămas împreună.”, a mai spus artista pentru revista Viva!