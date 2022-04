Nicole Cherry, dezvăluiri neștiute din familie: “A îndurat multe. Suferea mereu”

Nicole Cherry se pregătește pentru primul Paște alături de fiica ei, Anastasia. Petrece în familie, alături de părinți, și mărturisește că Paștele este sărbătoarea ei preferată. În copilărie, își amintește că nu avea o relație bună cu sora ei, Carlla, căreia mărturisește că i-a cauzat multă suferință.

Nicole Cherry și sora ei, ca șoarecele și pisica

În Săptămâna Mare, cunoscuta cântăreața Nicole Cherry își aduce aminte de întâmplări mai puțin plăcute de pe scenă, când a luat prima notă de cinci la școală și cât de multe a îndurat sora ei mai mare, Carlla, din cauza că ea trebuia protejată mereu. Recunoaște cu sinceritate ce calități și defecte are, dar ne spune și câți frățiori vrea să-i facă Anastasiei. Care este cea mai mare calitate a lui Florin, când va îmbrăca rochia de mireasă și cum va petrece primul Paște alături de fiica ei? Afli de la Nicole Cherry care ne spune unde se vede peste 10 ani și care sunt pasiunile pe care le-a ținut secrete până acum într-un interviu, în exclusivitate, pentru FATANIK.

Cum simți această nouă viață, de mămică?

-Mă simt extraordinar, este cel mai frumos lucru pe care l-am primit de la viață. Mi-am dorit mereu tânără, chiar de fetiță întâi. Iar tot acest bine, din prezent, mă face să declar că sunt cel mai binecuvântat om de pe lumea asta. Clar, viața mea de acum s-a schimbat total. Sunt mult mai responsabilă, dedicată fetiței noastre, cu tot ce înseamnă implicarea mea și a lui Florin, pentru a o crește și îngriji cât mai bine.

Cum vei sărbători primul Paște alături de Anastasia?

-Voi sărbători, ca în fiecare an, alături de familie. Vreau să fie liniște, să luăm masa împreună și să mergem la slujba de Înviere. Trebuie să recunosc, Paștele este sărbătoarea mea preferată.

Cu ce preparate vă așteaptă mama la masa de Paște?

-Ne așteaptă, ca de fiecare dată, cu multă mâncare. De la vestitul cozonac pe care îl ador și pentru care mama ar trebui să ia un premiu până la pască, ouă umplute și salată de boeuf. Tot ce gătește mami este foarte bun.

Ce înseamnă această sărbătoare pentru tine?

-Paștele înseamnă liniște, înseamnă familie și o căldură pe care o simt mult mai prezentă față de alte sărbători.

“Părinții mei voiau să urmez un alt drum, o carieră adevărată, nu muzică” își amintește Nicole Cherry.

Știu că ai tăi nu te-au luat în serios cu muzica până pe la vreo 9 ani. Îți mai aduci aminte ce cântai prin casă atunci când erai mică? Și ce spuneau ai tăi?

-Da, îmi aduc foarte bine aminte că părinții mei voiau să urmez un alt drum, o carieră adevărată vorba lor, nu să fac muzică. Ce-i drept le plăcea cum, la fiecare ocazie, le cântam și le dansam…parcă îmi pregăteam terenul pentru ce urma să îmi rezerve destinul, spre drumul artistic.

Dar, cum ambiția îmi era punctul forte chiar de la o vârstă fragedă, am insistat și tot insistat să merg la cursuri de muzică, să iau contact cu specialiști, iar ei au cedat într-un final. Așa l-am cunoscut pe “Profu'”, Mihai Sirlican, cu care am început să iau lecții de muzică și care m-a ghidat spre adevărata mea iubire. Am început apoi să particip la concursuri de muzică și să câștig premii. Iar de acolo până la a merge la primul meu studio de producție a fost un singur pas și chiar lansarea primei mele piese, “Memories”. Așa că vă sfătuiesc să nu renunțați la visul vostru, chiar și la cel din copilărie. Să vă puneți ambiția la bătaie și veți reuși cu siguranță.

“M-am lovit cu microfonul și i-am întrebat dacă sunt bine, dacă sângerez”

Ai fost pe scenă dintotdeauna. Îți aduci aminte o întâmplare care te-a marcat?

-Îmi aduc aminte întâmplarea pe care n-am uitat-o niciodată. Aveam deja pus aparatul dentar, dansam pe scenă și am făcut o schemă de m-am lovit cu microfonul în el. A fost un sentiment foarte ciudat. M-am întors instant la dansatori și i-am întrebat, prin semne, dacă sunt bine sau dacă am sânge pe undeva. M-a speriat foarte tare impactul, durerea.

Ce fel de elevă ai fost?

-Eram o elevă la locul meu. Prea la locul meu aș putea să spun și încercam să îndeplinesc toate dorințele profesorilor mei. Doream să fiu ok din toate punctele de vedere, pentru că și ei erau foarte înțelegători cu mine, știau că am o carieră și că trebuie să fiu prezentă pe scenă. Deci, când eram la școală, încercam să fiu cât mai bună și să-i fac mândri de mine. Țin minte că o singură dată am luat un 5 la ceva, dar corigentă nu am rămas niciodată.

Nicole Cherry, despre sfaturile tatălui ei: ”M-a învățat să nu simt ură sau ranchiună pentru nimeni”

Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la părinții tăi?

-Să fiu echilibrată, cerebrală și mereu cu picioarele pe pământ, indiferent unde mă va duce viața asta artistică. Tata m-a învățat să ascult de cei mai experimentați decât mine, să iau lucrurile bune din tot ce mi se oferă sau mi se ia și să nu simt ură sau ranchiună pentru nimeni.

Chiar și sfatul de a fi populară mi-a fost util pentru că, în prezent, îi insuflu și fetiței mele acest lucru. Vreau să fie sociabilă, să fie prietenoasă cu toată lumea și să se obișnuiască, tot timpul, cu multe persoane în jurul ei.

Nicole Cherry și sora ei, relație cu năbădăi: “A îndurat multe în copilărie”

Cum este relația cu sora ta, Carlla? Cum era când erați mici?

-Eu și Carlla eram ca șoarecele și pisica. Ea era mereu certată de mami pentru că nu avea voie să-mi spună nimic. Eu eram aia mică și trebuia să fiu protejată. Săraca sor-mea suferea mereu din cauza mea. Clar eu puteam s-o bat, ea nu avea voie să dea în mine. Și mereu dădeam vina pe ea, pentru orice. A îndurat multe în copilărie. Acum suntem nedespărțite, chiar și fetițele nostre sunt apropiate de vârstă.

Erai fata mamii sau fata tatii?

-Sincer, eram după cum bătea vântul. Dacă mă certa mama, mă duceam să mă plâng la tata. Dacă mă certa tata, mama îmi lua imediat apărarea pentru că ea nu suporta să fim certate de nimeni în afară de ea. Cumva m-am adaptat situațiilor în care mă găseam.

Ce ar dori cunoscuta cântăreață să învețe Anastasia: ”Să aibă răbdare, să nu semene cu mine”

Care sunt cele mai importante lucruri pe care vrei să i le transmiți Anastasiei?

-Să fie naturală, să facă exact ceea ce își dorește în viață, dar să nu uite niciodată că trebuie să și muncească pentru asta. Să aibă răbdare, deoarece eu nu am avut niciodată răbdare. O să încerc să o învăț de mică cu această calitate, să se obișnuiască în timp util cu răbdarea.

Care sunt primele trei calități ale lui Florin?

-Este un om răbdător, ajută pe absolut toată lumea, de fiecare dacă când cineva are nevoie el este acolo. Și, evident, marea lui calitate este că mă suportă pe mine.

”Adevărata nuntă o vom face când va fi momentul potrivit”

Când te vei căsători cu Florin?

-În luna mai, atunci când vom face botezul Anastasiei, eu și Florin vom avea și, dar adevărata nuntă o vom face când va fi momentul potrivit. Acum ne vom axa doar pe botezul micuței noastre, nu pe noi doi. Chiar și invitația am făcut-o strict pentru botez. Ne dorim ca toată lumea, și noi de altfel, să acordăm toată atenția acestui eveniment. Acum este cu și doar despre Anastasia.

Cum arată o zi din viața ta?

-Sunt foarte diferite zilele, săptămânile și lunile la mine. Niciodată o zi nu arată cu cealaltă și de aceea nu reușesc să mă plictisesc. De fiecare dacă îmi dau seama ce-mi place și ce nu. Întotdeauna mi-a plăcut diversitatea și să fiu mereu în priză.

Nicole Cherry vorbește deschis despre defectele ei: ”Mă grăbesc să iau decizii, sunt pripită”

Spune-mi trei calități și trei defecte ale tale

-Defectele mele sunt: impulsivitatea, nu am deloc răbdare și mă grăbesc să iau decizii, sunt pripită. Dar am și calități: ajut oricând este nevoie de mine, sunt un om foarte muncitor și sunt o prietenă adevărată.

Ai vreo pasiune secretă?

-Îmi place foarte tare să înot, să merg la sala, să alerg în parc. Și, de la un timp, îmi place foarte mult echitația, iubesc caii, mi se par superbi.

”Îmi doresc să am trei copii”

Ție îți place să-ți programezi lucrurile, așa cum ai declarat că ai făcut și cu sarcina. Spune-mi cum te vezi peste 10 ani.

-Cu siguranță o să am doi sau trei copii. Dacă îmi iese din a doua un băiat, nu mai fac. Dar dacă iese iar o fată mai încerc o dată să-mi iasă și un băiat. O să am o familie mare, o carieră mai evoluată decât o am acum. O să ajung fix acolo unde îmi doresc. Vreau să am stabilitate, echilibru, lucruri pe care le am și acum dar atunci le voi avea la un alt nivel.

Ce planuri și proiecte ai pentru 2022?

-Deja am început proiectele pe anul acesta, am semnat cu casa de discuri Global Records, am lansat prima piesă cu echipa aceasta, “Florile Tale”, care se bucură de un succes imens. În câteva săptămâni, a ajuns nr. 1 în Trending și se tot menține pe acest loc.

În ceea ce privește următoarele mele activități, sunt pregătită să onorez concertele, să îmi reîntâlnesc fanii, dar și să lucrez la noile proiecte muzicale. Pot spune că recent, pe 8 aprilie, am avut și primul mare concert la Romexpo unde am cântat în deschiderea artistului Maluma. A fost evenimentul cel mai complex, copleșitor și, pot spune, etalon pentru cariera mea. Le mulțumesc organizatorilor că m-au ales și publicului care a fost atât de încântat să mă vadă și să mă audă.