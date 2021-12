Primele probleme pentru Nicole Cherry, după ce a devenit mamă: “Ar trebui să fim mai rezervate”

Nicole Cherry a devenit pentru prima dată mamă în urmă cu două săptămâni. Artista trăiește în prezent cele mai frumoase clipe alături de iubitul său, Florin, și de fiica lor, după cum declară chiar ea. Cei doi părinți se străduiesc să aibă cât mai multă grijă de fiica lor.

La , Nicole Cherry a vorbit despre experiența pe care o trăiește în prezent, despre colicile micuței Anastasia, dar și despre ajutorul pe care îl primește din partea mamei sale. Intrată în direct, în emisiunea „Vorbește lumea”, Nicole a povestit că fiica sa a ținut-o trează toată noaptea.

„A fost agitată toată noaptea din cauza colicilor. Cumva ea m-a serbat de la 12 noaptea. M-a lăsat trează să citesc mesajele. Mă miram cât de devreme se trezesc unii oameni”, povestește amuzată Nicole Cherry.

ADVERTISEMENT

Nicole Cherry, despre experiența primei nașteri: „Eu nu am simțit nimic”

Întrebată de prezentatoarea Adela Popescu cum a fost prima experiență de a aduce pe lume un copil, Nicole Cherry a părut încântată de absolut tot procesul prin care a trecut. Artista a adus-o cu ușurință pe lume pe Anastasia, fără a simți prea multă durere, așa cum pățesc unele mămici în timpul nașterii.

„Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot.”, a declarat Nicole Cherry.

ADVERTISEMENT

Florin, iubitul lui Nicole Cherry, și-a intrat foarte repede în rolul de tată, după cum susține chiar artista. Acesta are foarte multă grijă de cele două fete ale sale, fapt ce o bucură enorm pe Nicole. Întrebată cu cine seamănă Anastasia, artista a spus că seamănă 100% cu tatăl său, chiar dacă a stat la ea în pântec timp de 9 luni.

„Mă ajută foarte mult Florin, mă așteptam să fie grijuliu cu noi pentru că știam cum e cu pisica și o divinizează. Seamănă cu el. A stat la mine în burtă 9 luni, dar seamănă cu el. E fata lui tata, așa o să fie, sunt sigură. Eu mă bucur. Știu cât își dorea Florin să aibă o fetiță și chiar e o perioadă extrem de frumoasă de care ne bucurăm din plin.”, susține artista.

ADVERTISEMENT

Nicole Cherry a fost trasă la răspundere pentru că nu își alăptează fiica

În mediul online . Artista a fost trasă la răspundere de către cei care o urmăresc în momentul în care a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care Anastasia era hrănită cu biberonul.

„Nu o alăptez exclusiv la sân, îi dau și formulă. Am pus o poză în care era alăptată cu biberonul și oamenii m-au certat. Așa m-au enervat foarte tare mesajele și am avut un moment din ăla în care voiam să le spun să mă lase în pace că știu ce fac. M-am enervat, m-a deranjat puțin. Aveam impresia că sunt certată că nu am grijă de copil. Fiecare alege să își crească copilul într-un fel și trebuie să respecți chestia asta. Sunt niște chestii atât de delicate încât mi se pare că ar trebui să fim mai rezervate ca femei și să ne înțelegem noi între noi.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă am fost invitată în tot felul de emisiuni de televiziune și întrebată despre sarcină, nu am dat prea multe detalii. Niciodată nu am vorbit prea mult despre sarcină, pentru că mi s-a părut că e experiența mea. Eu am susținut de la început că nu o să vorbesc prea mult despre Anastasia pe Instagram. Mi se pare că fiecare mamă trebuie să își trăiască experiența alături de copilul ei și să învețe alături de copilul ei.”, a declarat Nicole Cherry la „Vorbește Lumea”.

Mama artistei Nicole Cherry este implicată total în îngrijirea nepoatei

Așa cum a declarat de fiecare dată când a fost întrebată cine o va ajuta cu creșterea celei mici, Nicole a susținut și acum că mama sa este în permanență alături de ea. Artista se bucură de ajutorul pe care îl primește, deoarece reușește să se odihnească cât de cât în fiecare noapte.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea fericită, în extaz, a venit prințesa acasă. Mă ajută mama mea, așa cum am spus și înainte că mama o să fie cel mai mare ajutor al meu și facem cu rândul. Mai dorm eu două ore, mai doarme ea două ore și tot așa. Ne dorim să nu fim epuizate amândouă și să putem face față.”, a mai adăugat artista.