Nicole Cherry s-a săturat de subiectul despărțirii de tatăl fetiței sale și a tranșat totul: „Am făcut ce m-a tăiat capul”

Nicole Cherry a vrut să clarifice care este stadiul relației sale cu Florin, bărbatul alături de care așteaptă o fetiță, după cum chiar ea a anunțat pe internet.

Cântăreața este des întrebată dacă este sau nu împreună cu Florin, iar una dintre nedumeririle curioșilor i-a pus capac.

Vedeta a fost întrebată cum s-ar descurca dacă s-ar despărți într-adevăr de Florin. Tânăra artistă în vârstă de 22 de ani a spus că ar fi la fel de fericită despărțită cum e și acum, cuplată.

Nicole Cherry ar fi la fel de fericită și dacă s-ar despărți de tatăl fetiței sale

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani. El e bărbatul cu care vreau să rămân. Sarcina a fost programată. Mi-am dorit să am un copil Săgetător.

După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat recent Nicole Cherry în emisiunea „La Măruță” de la .

Cântăreața a ales deja un nume pentru micuță

Nicole a mai povestit că tot ce și-a propus până acum legat de copilul ei s-a cam îndeplinit. Când i-a spus mamei sale că va avea un copil Săgetător pentru că așa își dorește, să fie norocos ca ea, femeia a râs de ea. Destinul a dovedit că planurile ei s-au concretizat.

a mai spus că abia așteaptă să-și strângă fetița în brațe și că are emoții pentru momentul nașterii. Cu toate că are emoțiile pe care orice viitoare mămică le trăiește, nu este panicată din cauza noului coronavirus.

Nicole a spus că se protejează cât poate. Sarcina a decurs normal până acum din acest punct de vedere. Îndrăgita cântăreață de muzică pop-dance este însărcinată în luna a șasea cu primul ei copil, o fetiță.

A găsit deja și un nume pentru micuța din burtică: Anastasia. Numele i-a apărut într-un vis, iar visul ei devine realitate.