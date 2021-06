Nicole Cherry va deveni mămică. Ce le-a dezvăluit artista fanilor

Nicole Cherry este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe. Chiar dacă are doar 22 de ani, artista declara în urmă cu câteva luni că își dorește să devină mamă. Și visul s-a împlinit.

Nicole Cherry și-a anunțat admiratorii printr-o postare că în curând va deveni mămică.

Nicole Cherry va deveni mămică

și iubitul ei Florin vor deveni părinți. Artista în vârstă de 22 de ani le-a împărtășit fanilor virtuali vestea.

Nicole Cherry a postat o fotografie sugestivă însoțită de mesajul:

“Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry.

Bucuria este cu atât mai mare cu cât în luna ianuarie a acestui an, că și-ar dori să devină mămică cât mai repede.

Cine este iubitul artistei

Nicole Cherry și Florin Popa au o relație de aproximativ trei ani. Locuiesc împreună și sunt foarte fericiți, dovadă fiind fotografiile pe care le postează împreună. Mai întâi au fost prieteni, dar cu timpul relația lor s-a transformat. Deși diferența de vârstă dintre cei doi este de 8 ani, acest lucru nu a fost un impediment.

“Niciodată nu m-am gândit că el o să fie prietenul meu. El îl cunoștea pe tatăl și cumva mă știa și pe mine. Ideea e că s-a întâmplat așa, dintr-o dată. Noi parcă ne știm așa dintotdeauna și mereu vorbeam, doar că nu se concretiza. El e mai mare decât mine. El are 29 de ani și eu 21 de ani.

M-a cunoscut la 16 ani, atunci era o diferență. El zice că mereu a avut ochii pe mine și i-a plăcut așa să mă urmărească. Eu eram foarte indiferentă, nu-mi plăcea.. Bine, îmi și place să fiu inabordabilă câteodată. Să văd efortul mai mare din partea lui”, spunea artista în urmă cu ceva vreme.