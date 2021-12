Nicole Cherry și-a filmat fiica în timp ce îi cânta: „Ești raza mea de soare”. Reacția Anastasiei, virală

Nicole Cherry a devenit pentru prima dată mămică în urmă o lună. Cântăreața este topită după micuța ei și nu se sfiește să arate acest lucru. Recent, artista a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care îi cântă Anastasiei un cântec de leagăn.

Nicole Cherry și fiica ei, moment emoționat

Anastasia Maria a venit pe lume în urmă cu o lună, iar Nicole Cherry și-a intrat în rolul de mamă rapid, fără prea mari probleme, după cum a dezvăluit.

Cântăreața și a reluat activitatea pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce adus-o pe lume pe Anastasia naștere, și, chiar dacă încă nu a făcut public chipul micuței, Nicole povestește totul despre „prințesă”, așa cum îi place să o alinte.

Luni, solista a publicat un videoclip emoționant, în care își ține fiica în brațe, în timp ce îi cântă un cântec de leagăn. Micuța gângurește, iar în ochii proaspetei mămici se poate citi emoția și dragostea.

„Raza mea de soare”, este descrierea cu care Nicole Cherry a ales să însoțească videoclipul.

Versurile melodiei sunt, de asemenea, pline de iubire și reprezintă o adevărată declarație de dragoste a proaspetei mămici pentru puiul ei.

„Tu ești singura mea rază de soare. Tu mă faci fericită!”, i-a cântat Nicole Cherry micuței Anastasia, înainte să o sărute ușor pe frunte. Videoclipul a primit aproape 50.000 de like-uri în câteva ore.

Nicole Cherry, primele probleme după naștere

În prezent, Nicole Cherry trăiește cele mai frumoase clipe, și Anastasia. Chiar dacă cei doi părinți se străduiesc să facă totul ca la carte, fericirea le este umbrită

„Nu o alăptez exclusiv la sân, îi dau și formulă. Am pus o poză în care era alăptată cu biberonul și oamenii m-au certat. Așa m-au enervat foarte tare mesajele și am avut un moment din ăla în care voiam să le spun să mă lase în pace că știu ce fac. M-am enervat, m-a deranjat puțin.

Aveam impresia că sunt certată că nu am grijă de copil. Fiecare alege să își crească copilul într-un fel și trebuie să respecți chestia asta. Sunt niște chestii atât de delicate încât mi se pare că ar trebui să fim mai rezervate ca femei și să ne înțelegem noi între noi.

Chiar dacă am fost invitată în tot felul de emisiuni de televiziune și întrebată despre sarcină, nu am dat prea multe detalii. Niciodată nu am vorbit prea mult despre sarcină, pentru că mi s-a părut că e experiența mea. ”, a explicat Nicole Cherry în emisiunea „Vorbește lumea”.