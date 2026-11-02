Nicolescu a anunțat suma pentru care Armstrong poate pleca de la Dinamo în iarnă: „Nu ai cum să refuzi o astfel de ofertă”

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Danny Armstrong (29 de ani) este pe val la Dinamo. Mijlocașul scoțian e într-o formă de zile mari și ar putea face obiectivul unui transfer chiar la iarnă. Președintele executiv al „câinilor”, Andrei Nicolescu, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA pentru ce sumă de bani ar putea fi cedat britanicul.

Danny Armstrong poate pleca în iarnă de la Dinamo! Ce sumă de transfer așteaptă Andrei Nicolescu

Danny Armstrong a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de Kilmarnock. Mijlocașul scoțian s-a adaptat rapid în România și Armstrong mai are contract cu Dinamo până la 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dar ar putea pleca încă din iarnă de la gruparea din „Ștefan cel Mare”.

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„În iarnă nu cred că se pune problema să plece vreun jucător. Doar dacă sunt sume care să ne spargă pragul psihologic. Dar nu ne gândim că în iarnă facem transferuri în sensul plecărilor.

(n.r. – Dacă vine o ofertă mare pentru Armstrong?) Ce înseamnă ofertă mare? (n.r. – 3.000.000 de euro) La 3 milioane de euro pleacă. Sigur pleacă. Nu ai cum să spui nu unei astfel de oferte.

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(n.r. – Chiar dacă aveți șanse la titlu?) Da, da. Să fim realiști. 3 milioane pentru fotbalul din România, pentru ce propune, e o sumă foarte mare”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Danny Armstrong, una dintre cele mai inspirate mutări făcute de Dinamo

Un eventual transfer al lui Danny Armstrong pentru 3 milioane de euro ar reprezenta o adevărată lovitură financiară pentru Dinamo. Totuși, plecarea mijlocașului chiar în pauza de iarnă ar putea reprezenta o pierdere importantă pentru echipa lui Nuno Campos, mai ales în contextul în care „câinii” își propun să se lupte pentru titlul de campioană. În acest sezon, mijlocașul în vârstă de 29 de ani a jucat în 14 partide de SuperLiga, în care și să dea 10 assist-uri.

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