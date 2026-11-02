Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Nicolescu a anunțat suma pentru care Armstrong poate pleca de la Dinamo în iarnă: „Nu ai cum să refuzi o astfel de ofertă”

Cristian Măciucă
02.11.2026 | 12:49
Nicolescu a anuntat suma pentru care Armstrong poate pleca de la Dinamo in iarna Nu ai cum sa refuzi o astfel de oferta
EXCLUSIV FANATIK
Nicolescu a anunțat suma pentru care Armstrong poate pleaca de la Dinamo în iarnă: „Nu ai cum să refuzi o astfel de ofertă” FOTO: Fanatik
Andrei Nicolescu a dat o veste importantă pentru întreaga suflare dinamovistă. Președintele executiv al „câinilor” a dezvăluit pe ce bani ar putea pleca în iarnă Danny Armstrong
ADVERTISEMENT

Danny Armstrong (29 de ani) este pe val la Dinamo. Mijlocașul scoțian e într-o formă de zile mari și ar putea face obiectivul unui transfer chiar la iarnă. Președintele executiv al „câinilor”, Andrei Nicolescu, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA pentru ce sumă de bani ar putea fi cedat britanicul.

Danny Armstrong poate pleca în iarnă de la Dinamo! Ce sumă de transfer așteaptă Andrei Nicolescu

Danny Armstrong a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de Kilmarnock. Mijlocașul scoțian s-a adaptat rapid în România și a devenit unul dintre fotbaliștii de bază ai „câinilor roșii”. Armstrong mai are contract cu Dinamo până la 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dar ar putea pleca încă din iarnă de la gruparea din „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT

„În iarnă nu cred că se pune problema să plece vreun jucător. Doar dacă sunt sume care să ne spargă pragul psihologic. Dar nu ne gândim că în iarnă facem transferuri în sensul plecărilor. 

(n.r. – Dacă vine o ofertă mare pentru Armstrong?) Ce înseamnă ofertă mare? (n.r. – 3.000.000 de euro) La 3 milioane de euro pleacă. Sigur pleacă. Nu ai cum să spui nu unei astfel de oferte.

ADVERTISEMENT
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul...
Digi24.ro
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis

(n.r. – Chiar dacă aveți șanse la titlu?) Da, da. Să fim realiști. 3 milioane pentru fotbalul din România, pentru ce propune, e o sumă foarte mare”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a...
Digisport.ro
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale

Danny Armstrong, una dintre cele mai inspirate mutări făcute de Dinamo

Un eventual transfer al lui Danny Armstrong pentru 3 milioane de euro ar reprezenta o adevărată lovitură financiară pentru Dinamo. Totuși, plecarea mijlocașului chiar în pauza de iarnă ar putea reprezenta o pierdere importantă pentru echipa lui Nuno Campos, mai ales în contextul în care „câinii” își propun să se lupte pentru titlul de campioană. În acest sezon, mijlocașul în vârstă de 29 de ani a jucat în 14 partide de SuperLiga, în care a reușit să înscrie 6 goluri și să dea 10 assist-uri.

ADVERTISEMENT

PLEACA Danny Armstrong de la Dinamo?! ANUNTUL MOMENTULUI facut de Andrei Nicolescu

Strategia lui Gică Hagi la naționala României a fost dezvăluită chiar de FRF:...
Fanatik
Strategia lui Gică Hagi la naționala României a fost dezvăluită chiar de FRF: „Vrea să uităm tot ce a fost”
A vorbit cu lacrimi în ochi despre omul care l-a dezamăgit la Dinamo:...
Fanatik
A vorbit cu lacrimi în ochi despre omul care l-a dezamăgit la Dinamo: „Meseria lui este să distrugă”
Juri Cisotti la naționala României? Mihăiță Pleșan a răbufnit: „Doamne, am înnebunit cu...
Fanatik
Juri Cisotti la naționala României? Mihăiță Pleșan a răbufnit: „Doamne, am înnebunit cu toții!”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Cutremur la Rapid: 'E foarte posibil ca Daniel Pancu să fie dat afară!'
iamsport.ro
Cutremur la Rapid: 'E foarte posibil ca Daniel Pancu să fie dat afară!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!