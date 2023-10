Nicolescu, detalii despre noul președinte al lui Dinamo: “Cineva din generația mai nouă”

Ionuț , iar principalul subiect al discuției a fost o posibilă revenire a fostului fotbalist în Ștefan cel Mare în postura de președinte. Andrei Nicolescu a dezvăluit că nu s-a ajuns la vreo concluzie după negocierile cu fostul mijlocaș.

Pică varianta Lupescu la Dinamo! Anunțul lui Nicolescu: „Știu că nu s-a ajuns la nicio concluzie”

, iar recent s-a pus problema ca fostul fotbalist să revină în Ștefan cel Mare în postura de conducător. Lupescu s-a întâlnit cu Eugen Voicu, unul dintre acționarii de la Dinamo, cu care a purtat o discuție care a durat o oră.

Deși discuția a decurs într-un mod pozitiv, Andrei Nicolescu a mărturisit că nu s-a ajuns la o concluzie. „Nu aș mai vrea să pic într-o capcană, pentru că am picat în capcană. Eu știam că a fost o discuție între Eugen (n.r. Voicu) și Ionuț (n.r. Lupescu), am niște concluzii de la acea întâlnire, date de Eugen, știu că nu s-a ajuns la nicio concluzie, deși a fost pozitivă discuția.

Apoi în presă s-a speculat că eu am zis altceva pentru a mă pune bine cu fanii. Nu mai vreau să discut. Dar din ce am simțit eu din scurtele întâlniri cu el, de la stadion, Ionuț Lupescu mi s-a părut foarte deschis”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit la .

Conducerea actuală din Ștefan cel Mare a fost intens criticată pentru că nu aduce la echipă foste glorii ale clubului „alb-roșu”. Chiar Ovidiu Burcă a declarat în cadrul unei conferințe de presă că își dorește ca legendele clubului să fie aproape de Dinamo.

Care este ținta administratorului special

Ulterior, Andrei Nicolescu a îndreptat discuția în altă direcție. Administratorul special de la Dinamo, fără să dea nume, vrea să aducă în Ștefan cel Mare un fost jucător dintr-o generație mai nouă. Andrei Nicolescu a dezvăluit ce plan are pe termen lung la Dinamo.

”Apropo de foștii jucători, eu am o țintă. E cineva din generația mai nouă, cumva e vârsta mea, poate puțin mai mic, dar clubul nu e pregătit acum pentru a-l oferta și a-l pune în valoare. Dar va veni si acel moment. Și oamenii vor vedea că există și competență pe lângă calitatea de fost fotbalist la Dinamo.

Am înaintat discuțiile cu celălalt potențial investitor despre care vorbește toată presa, dar, fiind într-o zonă foarte structurată, este o chestiune care ține de un ritm pe care fiecare și-l impune. Mai avem niște discuții principiale cu încă doi sau chiar trei potențiali investitori.

La momentul acesta, structura acționariatului este un pic mai complexă. Deciziile, în interiorul acționariatului, sunt bazate pe niște principii la care am aderat cu toții și, evident, nu mai este o decizie a mea sau a lui Eugen, ci una comună. Nu este o fugă pentru a mai adăuga un acționar.

Câți bani a alocat Nicolescu la Dinamo: „În ianuarie, m-am văzut pe mine și pe Eugen”

Aș vrea să nu uite nimeni că în ianuarie 2023 n-a venit niciun cal alb și niciun prinț, deși în media cred că ați auzit foarte mulți prinți și cai albi, pe care, dacă îi ascultam, acuma cred că jucam în Liga Campionilor sau anul acesta cred că ne băteam la campionat. Dar eu nu i-am văzut. În ianuarie, m-am văzut pe mine și pe Eugen.

Am fost la o întâlnire în iulie 2022, la o masă foarte mare organizată la TZA, plină de dinamoviști și fiecare avea soluții. Din iulie 2022 și până în ianuarie 2023, eu nu am văzut pe nimeni. Banii alocați în proiect de mine, de când Red and White a intrat în acționariat, sunt cam patru milioane și un pic”, au fost cuvintele lui Nicolescu.

Ținta despre care vorbește Andrei Nicolescu ar putea fi Vlad Munteanu, fost jucător al ”câinilor” în perioada 2000-2006 și în ianuarie-iulie 2011. În prezent, Vlad Munteanu este manager operațional la Federația Română de Fotbal.