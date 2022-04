Nicoleta Dragne a făcut marele anunț! Fosta ispită de la Insula Iubirii însărcinată pentru a doua oară

Nicoleta Dragne, fost ispită de la Insula Iubirii, este însărcinată pentru a doua oară. Vedeta a făcut marele anunț pe rețelele de socializare.

Aflată în Italia, fosta concurentă de la Bravo ai Stil! Celebrities a postat o imagine cu burtica de gravidă. Aceasta a pus și o descriere sugestivă, care poate fi interpretată în diferite feluri.

„Baby Milan” a scris la o imagine cu burtica de gravidă. Nu știm dacă aceasta doar a făcut referire la călătoria în care se află, fiind în Milano, sau dacă acesta este numele viitorului său copil.

Nicoleta Dragne mai are un copil din fost sa relație, pe care l-a născut în 2020. Aceasta nu a dat niciun detaliu despre tatăl copilului pe care îl așteaptă acum.

Cum se înțelege Nicoleta Dragne cu fostul său soț

și au împreună un copil. Relația lor a fost una presărată cu probleme, dar de dragul copilului au încercat să își mai dea o șansă, dar iubirea lor s-a destrămat definitiv în ianuarie 2022.

Acum, cei doi sunt în relații bune și își cresc copilul împreună, pe Vladimir. Vedeta declara că nu poate să spună niciodată că nu se va mai împăca cu tatăl copilului ei.

Este posibil și ca fosta ispită să mai fi dat o nouă șansă relației de iubire pe care o avea cu tatăl copilului său, dar nici o nouă romanță nu este exclusă.

”Noi suntem în relații foarte bune. Așa am fost din totdeauna. De când am hotărât să ne despărțim am spus că vom păstra o relație frumoasă de prietenie pentru că trebuie, avem un copil împreună și e normal. (…)

Părinți prieteni, cam acolo se rezumă treaba. Eu spun cum stau lucrurile acum. Vorba aia ”să nu spui niciodată, niciodată”, a declarat Nicoleta Dragne la Antena Stars.