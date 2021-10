Nicoleta Dragne de la Bravo, ai stil, totul despre iubitul ei, fostul soț al Mădălinei Pamfile: „După ce am născut, nu ne-am mai înțeles”

Nicoleta Dragne, noua concurentă de la Bravo, ai stil, a vorbit fără perdea despre partenerul ei, care în trecut a fost căsătorit cu Mădălina Pamfile, colegă în emisiunea de la Kanal D.

Nicoleta a lămurit o serie de aspecte care s-au vehiculat despre viața ei intimă, legate în special de căsnicia cu Bruno Vlad.

Cu fostul soț al Mădălinei Pamfile, fosta ispită de la Insula iubirii are un băiețel pe nume Vladimir. Nicoleta a declarat în cadrul unui interviu că s-a despărțit de el după ce a născut, însă relația lor a fost reluată, iar cei doi sunt și acum împreună.

ADVERTISEMENT

Nicoleta Dragne de la Bravo, ai stil, dezvăluiri despre relația cu fostul soț al Mădălinei Pamfile

Frumoasa blondină a spus că în momentul în care s-a cuplat cu Bruno, între el și Mădălina Pamfile nu mai exista absolut nimic.

„O perioadă am fost despărțiți. Nu e… Nu sunt genul care să țină secrete. După ce am născut, nu ne-am mai înțeles. Am avut o depresie și mna, nu ne mai înțelegeam. Aveam mereu opinii diferite”, a mărturisit Nicoleta Dragne la .

ADVERTISEMENT

„Da, este fostul soț al Mădălinei. Eu nu o cunosc pe ea în afara emisiunii. Nu mi-am dat seama dacă e vreo tensiune între noi. Nu văd de ce ar fi o tensiune. Ei au fost căsătoriți acum mulți ani. Nu e ca și cum eu am intervenit în relația lor.

L-am cunoscut la 3 ani de la divorț. Să zici că rămâne chestia aia românească, să aibă boală pe viitoarea? Eu am avut foști iubiți, dar nu m-a interesat niciodată femeile cu care ei au fost după mine”, a adăugat Nicoleta.

ADVERTISEMENT

Fosta ispită de la Insula iubirii, un ghimpe pentru concurente?

a mai spus că acum între ea și partenerul ei lucrurile decurg așa cum este normal într-o relație. Nicoleta a vorbit, printre altele, și despre concursul de modă din care face parte.

Vedeta a spus că a observat că fetele nu sunt foarte asumate, iar ea se descrie drept reală și directă. Nicoleta a mai zis că își dorește să le elimine pe toate, pentru că visează să câștige acest concurs.

ADVERTISEMENT

Femeia a mai precizat că a observat deja că unele dintre concurente se simt incomodate de prezența ei, lucru la care s-a așteptat.