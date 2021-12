Nicoleta Dragne infirmă eliminarea de la Bravo, ai stil! Celebrities. Ce a declarat concurenta

Frumoasa blondină s-a certat cu multe dintre colegele de la Kanal D și a lansat acuzații dure la adresa unora dintre ele, de aici și informațiile că ar fi fost eliminată.

Nicoleta Dragne infirmă plecarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și face o declarație neașteptată în mediul virtual, după ce le-a cerut fanilor să nu o mai voteze în emisiune.

Acesta este unul dintre motivele pentru care s-a văzut nevoită să facă lumină și să dea cărțile pe față legat de subiectul eliminării.

ADVERTISEMENT

Nicoleta Dragne, eliminată de la Bravo, ai stil! Celebrities? Concurenta a dat cărțile pe față

„Terminați cu prostiile! Dacă va fi să fiu eliminată, atunci voi fi eliminată la o gală din emisiune. Asta se va întâmpla într-o gală eliminatorie pe baza voturilor telespectatorilor.

Nu dă nimeni pe nimeni afară, nu descalifică nimeni pe nimeni și prostii de genul acesta. Cel puțin nu s-a întâmplat până acum și nu se va întâmpla în cazul meu, pentru că știu să respect oamenii cu care lucrez.

ADVERTISEMENT

Nu am avut niciodată probleme de genul ăsta să mă cert cu producția. Doamne ferește! La orice proiect am lucrat m-am înțeles foarte bine cu oamenii.

Că am divergențe cu colegele mele este cu totul diferit. Nu are legătură cu producția. Totul este ok. Dacă mai sunt în emisiune sau nu… vom vedea pe parcurs.

ADVERTISEMENT

Ăsta e clar un lucru pe care nu pot să vi-l comunic, dar restul chestiilor nu sunt adevărate”, a mărturisit Nicoleta Dragne în mediul virtual, conform .

Nicoleta Dragne, adevărul despre provocarea de la Kanal D

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a intrat recent în . Blondina își dorește să iasă din zona de confort legat de aspectul vestimentar.

ADVERTISEMENT

Provocarea este una foarte mare pentru Nicoleta Dragne, care de ceva vreme și-a deschis o afecere cu haine alături de sora sa.