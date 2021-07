Nicoleta Luciu a plecat împreună cu cei patru copii din România. Motivul inedit pentru care a luat această decizie

Nicoleta Luciu a plecat din țară împreună cu cei patru copii pe care îi are. Vedeta va fi plecată din România timp de trei luni. Află care este motivul pentru ca bruneta a ales să plece.

Fosta vedetă TV va pleca în Croația alături de Zsolt Jr. și tripleții Kim, Karoly și Kevin. Nicoleta Luciu și copiii vor petrece vacanța de vară pe yachtul deținut de soțul ei, Zsolt Csergo.

Nicoleta Luciu își petrece vacanța de vară în Croația, pe yachtul soțului ei, împreună cu cei patru copii. În fiecare vară, se bucură de mare și soare.

Bruneta mai primește vizite de la sora ei, Iuliana Luciu, dar și de la mama ei în timpul vacanței pe yacht. Chiar dacă atmosfera este una de vis, perfectă pentru o vacanță, vedeta continuă să facă sarcinile de acasă.

Nicoleta Luciu are și condițiile necesare ca să se simtă ca acasă. Bruneta are o bucătărie unde să gătească zilnic pentru copiii ei. Vedeta are o alimentație sănătoasă și vrea să le ofere și copiilor ce este mai bun.

„Nicoleta și copiii sunt în Croația, așa cum merg în fiecare an. Toată vara o petrec acolo, practic se mută acolo pe perioada verii. E benefic și pentru copii, fac sporturi de apă, înoată mult, și ea stă la soare, se mai plimbă.

Are toate condițiile acolo, într-adevăr și gătește aproape zilnic, pentru că își hrănește copiii sănătos, iar ea mănâncă la fel de sănătos.

Seara fac plimbări prin oraș, vizitează una-alta, stau la terasă, în unele zile merg la aqua park, sau în alte zone frumoase, din apropierea locației unde stau ei.

Zsolt Jr a început să filmeze toată vacanța, vrea să facă vlogging, Nicoleta îl susține și chiar îl ajută cu sugestii. Tânărul și-a făcut canal de YouTube, așadar, la el nu este doar vacanță, ci și muncă, să spunem.

Filmează mult pentru canalul său. În perioada în care ei stau în Croația, îi mai vizitează mama Nicoletei sau sora ei, Iuliana. Înainte, când erau tripleții mai mici, Nicoleta pleca cu tot cu bone după ea”, a declarat o sursă apropiată a vedetei, potrivit

Cum se menține Nicoleta Luciu

are grijă de silueta ei și este adepta unui stil de viață sănătos. Bruneta a renunțat la anumite alimente pentru a avea un corp de invidiat.

Vedeta are o dietă pe bază de psyllium , o plantă bogată în fibre alimentare, consumată mai ales sub formă de tărâțe.

În plus, vedeta a declarat că dieta este, în mare parte, raw vegană. Nicoleta Luciu bea 4, chiar 5 litri de lichide pentru a-și menține silueta.