Nicoleta Luciu revine în atenția publicului. Proiectul cu care vrea să dea lovitura

Ajunsă la vârsta de 44 de ani, fosta componentă a formației Laguna, Nicoleta Luciu, din România. Cunoscuta artistă a dezvăluit care este proiectul cu care vrea să dea lovitura, dar și cine a fost primul invitat.

Nicoleta Luciu revine în atenția publicului. Ce proiect are

Nicoleta Luciu este o prezență discretă de când nu mai locuiește în București. Are apariții rare, dar acum se pregătește să se întoarcă în lumina reflectoarelor. Vine cu forțe proaspete și speră să fie pe placul celor care o urmăresc.

Fosta iubită a lui Dinu Maxer a făcut primele declarații despre la care lucrează deja. Actrița va apărea în curând cu un podcast, care se așteaptă să fie vizionat în număr mare. Teo Trandafir a fost prima care a ajuns în platoul de filmare.

„Este un proiect pe care eu și cu Loredana l-am pus pe roate într-o săptămână. Am vorbit într-o duminică și duminica următoare noi deja filmam, am făcut rost de sponsori și deja am făcut primele trei emisiuni.

Nu îmi vine să cred cum s-au aliniat planetele. Vreau foarte tare să le mulțumesc celor din echipa mea pentru toată susținerea și comunităților mele de pe social media. Am avut foarte mari emoții la primele înregistrări!

Cele mai mari emoții le-am avut cu Teo pentru că nu ne-am întâlnit de foarte-foarte mult timp! Și chimia dintre noi a fost super tare”, a dezvăluit Nicoleta Luciu, pentru publicația .

Nicoleta Luciu, încântată de podcast

Nicoleta Luciu este fericită că a reușit să pună în aplicare noul proiect într-un timp relativ scurt. În numai o săptămână a găsit toate cele necesare pentru podcastul care este dedicat unei anumite categorii de persoane.

Emisiunea care se va difuza pe YouTube se adresează familiei, mamelor și copiilor, în general. Pentru a o înregistra frumoasa actriță este nevoită să facă unele sacrificii, mai ales că de foarte mulți ani locuiește în Miercurea Ciuc.

Acum, artista trebuie să vină în Capitală o dată pe săptămână, în weekend, pentru filmări. În această perioadă în care stă în București are câte trei interviuri, ceea ce înseamnă că vedeta este motivată ca lucrurile să iasă ca la carte.

„Îmi place mult și îmi doresc să ajungem cât mai sus! Mă bucur foarte mult că nu m-a uitat lumea ceea ce este fantastic după atâta timp în care nu am mai apărut la TV și în presă”, a completat Nicoleta Luciu, pentru aceeași sursă.