Ce spune Nicoleta Luciu despre divorțul de Zsolt Csergo. Primele declarații făcute de vedetă

După un mariaj care durează de nouă ani, timp în care au apărut și cei patru copii ai cuplului, Nicoleta Luciu și soțul ei, Zsolt Csergo, chiar dacă trăiesc departe de lumina reflectoarelor de foarte mult timp, sunt acum cap de afiș în presa mondenă.

Vedeta infirmă zvonurile divorțului de Zsolt Csergo

Vedeta infirmă informațiile publicate de , conform cărora ea și partenerul de viață ar urma să divorțeze la notar.

În exclusivitatea, pentru FANATIK, Nicoleta Luciu a declarat că nu se pune problema unui divorț între ea și Zsolt Csergo, însă nu a dorit să ofere mai multe informații despre ce a dus la apariția zvonurilor referitoare la destrămarea căsniciei sale.

”Nu divorțez!”, a spus Nicoleta Luciu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Vedeta se dedică vieții de familie

Dacă ne luăm după acțiunile sale, publicate în mediul online, Nicoleta Luciu nu pare a fi deloc preocupată de zvonurile apărute în presă.

În timp ce toată lumea vorbește despre divorțul dintre ea și Zsolt Csergo, Nicoleta Luciu continuă să se dedice în totalitate vieții de familie, fiind o mamă cu normă întreagă.

Astfel că pe Instagram, în timp ce presa vuiește, ea gătește cu drag și sport. Recent, bruneta le-a oferit celor din mediul online o nouă rețetă pentru un preparat rapid și gustos.

Nicoleta Luciu a iertat infidelitatea soțului

Nu este pentru prima dată când relația celor doi este pusă sub semnul întrebării. În 2012, în presa tabloidă, au apărut mai multe informații, dar și dovezi video în care Zsolt Csergo era în prajma presupusei amante Kinga Sebestyen, cunoscuta antrenoare de Kangoo Jumps, cea care o vreme a și fost angajata lui.

Însă, chiar și așa, cu dovezile în față, după ce el a promis că va face orice să îi recapete încrederea și iubirea Nicoletei Luciu, diva l-a iertat și a continuat să își ducă traiul alături de afacerist la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a mutat după ce pentru a-și crește copiii și a-i fi aproape soțului ei.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo s-au căsătorit în luna octombrie a anului 2012, la Miercurea Ciuc, acolo unde primarul orașului a oficializat ceremonia în limba română, dar și în maghiară. Ulterior, cununia religioasă a avut loc la Biserica Franciscana din Sumuleu Ciuc, urmând apoi o petrecere de pomină.

Nunta celor doi a venit la jumătate de an de la nașterea tripeților Kim, Karoly si Kevin și la o distanță de trei de când Luciu și Zsolt au devenit pentru prima dată părinți. Zsolt Jr. a venit pe lume în anul 2009, iar acum este un școlar silitor, știe trei limbi străine, este pasionat de informatică și are și propiul canal de You Tube.