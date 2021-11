Nicoleta Nucă, despre intervențiile estetice și activitățile pe care le are în pandemie: ”Mi-am injectat buzele prima dată la 18 ani”

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, tocmai de aceea este întrebată mereu despre intervențiile sale chirurgicale. Cântăreața a impresionat cu vocea sa, dar și cu modul său de a se exprima liber, în mai multe emisiuni TV, iar, recent, a organizat pe contul său de Instagram o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Urmăritorii au fost foarte încântați și astfel au putut afla mai multe în această perioadă, dar și despre operațiile sale estetice.

Cum își ocupă timpul Nicoleta Nucă în pandemie

Nicoleta Nucă mărturisește că a rămas și pe timp de pandemie o femeie foarte activă și nu a renunțat la sport.

„Am de rezolvat niște treburi, iar pe lângă asta nu lipsesc de la antrenamente și cycling. Voi merge la statera și la Endorphin Lab”, i-a răspuns Nicoleta Nucă unui fan curios.

La fel ca , Nicoleta Nucă a avut mult de suferit din cauza pandemiei. Cântăreața nu a mai susținut concerte de multă vreme, iar „pauza forțată” pe care a fost nevoită să o ia a făcut-o să se ocupe mai mult de ea însăși.

Ce spune Nicoleta Nucă despre schimbările din viața sa

Întrebată despre toate schimbările pe care a ales să le facă de-a lungul timpului, Nicoleta Nucă a răspuns că acestea sunt benefice tuturor și că, odată cu timpul, trendurile se schimbă.

„Au trecut aproape 8 ani de când am venit în România!!! Se mai schimbă trendurile în materie de look, fashion. Mi s-a schimbat total stilul de viață și alimentar de când m-am mutat aici. Am mai pus în ani câteva kg din cauza stresului”, a explicat foarte clar artista.

Nicoleta Nucă, deranjată de întrebările despre operațiile estetice

Simpatizanții artistei au întrebat-o de ce a apelat la intervenții estetice. Dacă la început, Nicoleta evita să trateze acest subiect, acum a explicat de ce a ales să-și facă rinoplastie.

„Nu am făcut așa multe schimbări. Schimbarea majoră la față a făcut-o rinoplastia, pe care mi-o doream cu multă vreme înainte să vin în România și să mi-o permit, și, pe care am făcut-o și din motive medicale, nu doar estetice. În rest, la nivelul feței operații nu am, doar acid în buze. Și ca să-ți zic un secret, aveam acid în buze încă dinainte să vin în România, acum 7 ani. De fapt mi-am injectat buzele prima dată la 18-19 ani, pentru că așa mi-am dorit eu.”, a scris Nicoleta Nucă pe Instagram.

Spre finalul sesiunii de întrebări, cântăreața a părut destul de deranjată de faptul mulți consideră că schimbările făcute au reprezentat o greșeală, așa că le-a transmis un mesaj destul de dur.

„Nu mă justific în fața ta și a nimănui altcuiva. Am explicat cum stau lucrurile în story-ul anterior, doar ca să nu mai existe întrebări din astea.”, a replicat dur Nicoleta.