Cum petrecea Nicoleta Nucă sărbătorile în copilărie: “Nu am crezut niciodată în Moș Crăciun”

Nicoleta Nucă, una dintre cântărețele din România care de fiecare dată adună o mulțime de oameni la concertele sale, vorbește despre sărbătorile de iarnă pe care le petrecea alături de familia sa, în copilărie. Artista susține că nu a crezut niciodată în existența lui Moș Crăciun.

Nicoleta Nucă vorbește despre sărbătorile de iarnă

Invitată, luni, în emisiunea „Vorbește Lumea”, Nicoleta Nucă a fost întrebată de către Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii, despre cum petrecea . Artista susține că familia ei nu se baza pe o tradiție anume de Crăciun, ci pur și simplu petreceau sărbătorile împreună, cu multe feluri de mâncare și cadouri.

„Nu aveam o tradiție să facem ceva anume în ziua de Moș Nicolae sau de Crăciun. De obicei, sărbătoream în familie, foarte cumințel și cu cadourile. Dacă venea cadoul meu mai devreme era bine. Eu niciodată nu am crezut în Moș Crăciun. Știam că tata vine și îmi aduce cadourile în fiecare an. Eu îi spuneam direct lui ce vreau.”, a povestit Nicoleta Nucă.

Întrebată cum se pregătește pentru pentru sărbătorile de iarnă, Nicoleta Nucă susține că momentan nu s-a apucat de decorat casa sau de împodobit bradul. Adela Popescu s-a amuzat și i-a transmis artistei că, în momentul în care va deveni pentru prima dată mamă, va avea grijă ca bradul să fie împodobit cu mult timp înainte.

„Încă nu am făcut bradul, recunosc. Pentru mâncare o să apelez la bunici, pentru că așa e frumos. Ei știu să gătească feluri de mâncare gustoase. Eu o să fac anumite lucruri, dar sărmăluțele o să le las pe mâinile bunicii.”, susține vedeta.

Câți copii își dorește Nicoleta Nucă?

Nicoleta Nucă își . Artista susține că unul dintre cele mai mari visuri ale sale este să înfieze cel puțin un copil. Adela Popescu a dorit să știe ce părere are iubitul său despre această inițiativă, iar Nicoleta a explicat că și Alex Ursache este de acord cu acest proces.

„Este un vis mare al meu și din fericire și iubitul meu a fost de acord. Suntem pe aceeași lungime de undă în privința asta. Nu știu sincer, demult vorbim despre chestia asta și am înțeles că este vorba de iubirea supremă. Pe copilul tău este natural, este firesc să îl iubești, pe când, un copil care nu este al tău, dacă reușești să îl iubești la fel de mult este un lucru mare.

Știu sigur că l-aș iubi ca pe copilul meu. Acum nu am instinctul ăsta de mamă în mine și nici nu prea am atracția asta la copii, dar știu sigur că, în momentul în care voi deveni mamă, voi fi mamă exemplu. Am în mine această dorință de a avea grijă cu toată ființa.”, a explicat pe larg vedeta.

De asemenea, Nicoleta Nucă și-a exprimat clar dorința de a da naștere unei fetițe. Artista și-ar dori ca pe viitor să înfieze unul sau doi copii. Totuși, își dorește să trăiască și ea experiența unei femei însărcinate, care după 9 luni dă naștere unui copil. Iubita lui Alex Ursache își dorește cu ardoare să aibă o fetiță, dar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla într-un viitor îndepărtat, așa cum susține chiar ea.

„Să fie fetiță, clar. Dacă este băiat, sănătos să fie, dar mi-aș dori fetiță. Mi-aș dori după să mai adoptăm unu-doi. Ăsta este un plan de viitor mai îndepărtat pentru mine, dar, cu siguranță, în momentul în care o să ne hotărâm și o să ne dorim să ne mărim familia, o să mă interesez foarte mult.”, a declarat artista, invitată în platoul de la „Vorbește Lumea”.

Nicoleta Nucă are planuri de nuntă

Pentru că a vorbit despre planurile sale de viitor, Nicoleta Nucă a fost întrebată de către Adela dacă s-a gândit la o viitoare nuntă organizată alături de Alex. Artista susține că și-ar dori să se căsătorească cu iubitul său, însă situația actuală cauzată de noul virus i-a dat planurile peste cap.

Una dintre dorințele artistei este să își organizeze ceremonia departe de hotarele României. Nicoleta speră să poată avea parte de o priveliște frumoasă în momentul în care îi va spune „Da”, pentru totdeauna, lui Alex Ursache. De asemenea, vedeta a explicat că preferă ca totul să se desfășoare într-un cadru intim. Aceasta susține că la ceremonie nu vor participa decât membrii familie.

„N-am stabilit nimic legat de nuntă pentru că din cauza pandemiei totul este foarte ciudat, dar, când o fi, o să ne organizăm. Ne dorim să facem peste hotare, într-un număr extrem de restrâns, ceva pentru noi, pentru familia noastră. Undeva pe o stâncă să fie priveliște superbă”, explică Nicoleta Nucă.