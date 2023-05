Nicoleta Svârlefus aduce vești bune și atenționări pentru zodii: ”Gemenii au soluții la orice, Racii tind să devină sufocanți”

Vedeta care este coaching transformational și consilier în astrologie aduce vești bune și atenționări pentru zodii, pe . Cititoarea în stele susține că persoanele din Gemenii au soluții la orice, în timp ce Racii tind să devină sufocanți.

Nicoleta Svârlefus, noutăți și advertismente pentru nativi. Care sunt calitățile și defectele pe care le au semnele zodiacale

Nicoleta Svârlefus are numeroase noutăți și advertismente pentru nativi și spune că fiecare în parte are calități și defecte. spune că fiecare zodie are potențialul său, talente, atuuri și puncte vulnerabile.

Berbecul e un spirit competitiv foarte puternic și are nevoie de scopuri înalte. În cazul în care nu are aceste lupte tinde să caute conflicte. Vrea să stârnească ceva oriunde merge și face asta pentru că este războinic. Are energie, ambiție și este deschizător de drumuri.

Taurul este încăpățânat și se urnește foarte greu. E un semn de pământ, iar principala sa calitate este statornicia. Are nevoie de siguranță, nu-i plac surprizele, însă este o persoană pe care ne putem baza. E implicat 100% în relații.

Gemenii reprezintă o zodie care adoră să vorbească, să comunice cu toată lumea. Sunt foarte curioși, vor să exploreze și să cunoască cât mai mult. Dacă aceste calități sunt direcționate greșit tind să pară neserioși sau indiscreți.

Racul este sensibil, închis și introvertit, dar cel mai calm și grijuliu din întreg zodiacul. Poate fi sufocant, posesiv și insistent. Invadează prea mult spațiul persoanei pe care o iubește. Are parte de reușite când nimeni nu se așteaptă.

Leul cel mai dorit semn, guvernat de Soare, este văzut ca un conducător. Calitatea folosită în exces duce la infatuare și vanitate, spune Nicoleta Svârlefus. Astrologul susține că este vorba de persoane creative și loiale. Pot fi parteneri desăvârșiți.

Fecioara este guvernată de Mercur, fiind un nativ inteligent și concentrat pe soluționare, analize și sinteză. În interior zace o curiozitate permanentă și poate fi cicălitori pentru ceilalți. Are tendința să fie plicticos uneori.

Balanța este iubitoare de consens, știe să funcționeze numai în 2. Caută tot timpul colaboratorul și partenerul perfect. Vrea să împartă bucuria și responsabilitatea cu cineva. Întotdeauna se va trezi în mijlocul unui conflict care nu îi aparține.

Scorpionul e cel mai de temut semn. E puternic și are resurse ascunse pe care numai el le știe. Are un paravan în fața celorlalți. Poate fi un lider extraordinar, empatic și puternic. Dacă exagerează devine obsedat de puterea socială și poate fi răzbunător.

Nicoleta Svârlefus, descrierea nativilor din horoscop

Săgetătorii sunt aventurieri, exploratori. Vor să deguste viața tot mai mult și variat pe toate planurile. Tot timpul caută, însă dacă ajung în cealaltă extremă sunt instabili, neserioși și fără cuvânt. Pot fi văzuți drept fanatici.

Capricornul e cel mai serios nativ din zodiac. E pragmatic, disciplinat și organizat, fiind guvernat de Saturn. Tinde să fie rece, distant și fără scrupule. Calcă pe orice pentru a ajunge la succes, nu se mulțumește cu puțin.

Vărsătorul e idealist, creativ, original. E umanității, doar că nu reușește să aibă relații personale apropiate și intime. Nu se descurcă bine pe tărâmul emoțiilor și face mereu lucrurile diferit, contracurentului. Are idei trăsnite.

Peștii sunt sensibili, creativi și cei mai capabili să înțeleagă emoțiile umane, în profunzime. Sunt buni vindecători. Trăiesc în lumea lor iluzorie, doar că se pot desprinde de realitate și pot fi superficiali. Fug de responsabilități.