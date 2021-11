Nicoleta Voicu, fosta iubită a lui Gheorghe Turda, pusă la grea încercare înainte de sărbători: ”Sunt cu sabia deasupra capului”

Anul 2021 a fost unul cu multe suișuri și coborâșuri pentru Nicoleta Voicu, însă artista privește cu optimism spre viitorul apropiat, ceea ce o face să se gândească la multe reușite pe plan profesional, dar și pe plan personal.

Nicoleta Voicu spune ”da” unei noi relații de dragoste

În urmă cu doi ani, Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda, bărbatul mai în vârstă decât ea cu 23 de ani, își spuneau ”adio”, după o relație de iubire cu multe năbădăi. La momentul despărțirii, cei doi artiști și-au aruncat cuvinte grele unul altuia, asta până când cântărețul i-a interzis să îi mai pronunțe numele, amenințând cu instanța.

În cele din urmă, conflictul de după relația pe care au avut-o a ajuns la final și fiecare și-a văzut de drumul lui, fără a se mai pune problema unei posibile împăcări. Disensiunile dintre ei i-a făcut să realizeze că nu sunt sortiți unul pentru celălalt, iar acum cântăreața spune că se simte pregătită să își deschidă sufletul în fața unui alt bărbat, un partener care să o completeze.

”Normal că da (n.r. e deschisă spre o nouă relație de iubire). În momentul acesta am parte de cea mai liniștită perioadă din viața mea și cred că de aici încolo ar putea să apară o nouă relație. Până acum a fost prea multă agitație și chiar dacă mi-am dorit acest lucru, nu ar fi fost posibil. E bine să fie liniște prima dată, era multă dezordine (n.r. în sufletul ei)”, a spus Nicoleta Voicu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Artista s-a împăcat cu întreaga sa familie

Și pentru că și-a vindecat sufletul de rănile trecutului, interpreta de muzică populară ne-a mărturisit că sărbătorile de iarnă le va petrece în familie, pentru că a făcut pace și cu fiul ei, cu care nu mai vorbise de aproape doi ani, dar și cu părinții.

”Suntem bine (n.r. cu fiul și cu părinții), suntem ok. Eu am învățat multe lucruri din experiența mea de viață. Las pe fiecare să facă cât simte, ca și în iubire. Degeaba stă un bărbat cu forța lângă tine, dacă în mintea și în sufletul lui plăcerea e în altă parte”, ne-a mai declarat interpreta de muzică populară.

”Trebuie să știi să te mulțumești cu puțin”

Schimbările din viața artistei nu se opresc aici. Încă de pe acum, vedeta pregătește pentru anul 2022 multe surprize pentru cei care îi ascultă muzica. Deși nu a dorit să ofere detalii despre noul proiect, de teama că nu cumva cineva să îi ”tulbure apele”, Nicoleta Voicu promite schimbări majore.

”Am program pentru noaptea de Revelion, sunt fericită că din punct de vedere profesional sunt bine. Am un proiect nou în lucru, nu pot să vă spun despre ce este vorba. Întâi să se realizeze lucrurile și apoi. Viața m-a învățat că sunt persoane care ar putea să intervină, să facă rău și atunci vreau ca mai întâi să realizez și apoi să vorbesc”, ne-a mai dezvăluit Nicoleta.

Artista spune că anul acesta a învățat să se descurce cu ce are și cu cât poate, căci

Fosta iubită a lui Gheorghe Turda mărturisește că tânjește după traiul de altădată și că ar da orice să mai vadă o dată marea, dar este conștientă că, cel puțin deocamdată, escapadele de relaxare nu pot fi bifate pe lista sa de dorințe.

”Au fost probleme financiare și sunt în continuare, dar dacă știi să te mulțumești cu puțin și să fii fericit cu puțin… Eu am învățat să drămuiesc fiecare leuț și să mă întind cât îmi este plapuma și așa mă descurc. Duc dorul unor ieșiri la munte sau la mare, nu am mai văzut marea de trei ani, nu mai știu de când n-am mai avut o ieșire de relaxare. Tânjesc după ele, dar sunt fericită cu confortul de acasă și că sunt sănătoasă. Perioada asta cu coronavirusul mi-a schimbat percepția despre viață la 180 de grade”, mai spune vedeta.

Nicoleta Voicu: ”M-am împrietenit cu moartea”

Nicoleta Voicu a trecut cu bine peste infecția cu virusul din China, însă o problemă mai veche de sănătate îi dă mari bătăi de cap și acum. Este vorba despre simptomele pe care le resimte din cauza problemei de coagulare sângelui, multe vânătăi apărându-i pe corp, situație cu care se confruntă de o perioadă lungă de timp și care o pune la mare încercare.

Tocmai de aceea, folclorista urmează acum un regim strict, îmbinat cu un tratament naturist, asta până când, spune ea, își va face curaj să meargă la spital, conștientă fiind că orice clipă i-ar putea fi fatală.

”Momentan sunt bine, după perioada această de COVID-19. Cu acele vânătăi, sunt niște probleme ce țin de coagularea sângelui, de frică să ajung în spital, am învățat să le țin sub control acasă, deși sunt cu sabia deasupra capului, m-am împrietenit cu moartea. Am căutat variante de tratamente naturiste și deja totul a devenit un mod de viață. Trebuie să nu mănânc prăjit, să beau aproape zilnic suc de struguri, trebuie să mănânc somon, avocado. În perioada de izolare am mâncat ce am avut și mi-au explodat iar pe corp vânătăile. Trebuie să mă țin și departe de toate subiectele care mă afectează pe sistem nervos.

E foarte riscant, un cheag de sânge poate oricând să ajungă la creier, inimă sau plămâni și să fie fatal. Dar eu mi-am proiectat să trăiesc. Mă domină frica de a ajunge în spital, nu mai ai siguranță acolo, nici garanție, deși sunt convinsă că sunt și medici foarte buni. Încă nu am curaj să ajung la spital, deși există un tratament. ”, a mai menționat Nicoleta Voicu pentru FANATIK.

Vedeta este decisă să-l găsească pe cel care o terorizează: ”Nu pot să descriu în cuvinte prin ce trec”

De trei ani, Nicoleta . Nu se știe cine și nici de ce, dar telefonul artistei sună regulat fără a-i fi transmis ceva concret, ci doar deranjând-o și făcând-o să stea ca pe ace. De când s-a despărțit de artistul de muzică populară Gheorghe Turda, un bărbat, după cum spune chiar ea, o sună cu număr privat doar pentru a o auzi.

Conform spuselor sale, oamenii legii nu au descoperit încă cine este la capătul celălalt al firului, însă lucrurile nu vor rămâne așa, promite artista.

Pentru că a trecut deja de etapa în care se simțea speriată, amenințată și hărțuită, acum Nicoleta Voicu este pregătită să refacă dosarul și să afle cine nu îi dă pace și de ce.

”Nu pot să descriu în cuvinte prin ce trec. Nu s-a rezolvat nimic. Sunt niște derapaje pe undeva. Am suportat cât am suportat să fiu sunată noaptea, apoi am blocat acele apeluri până mi s-a spus că nu se pot face cercetări astfel. Acum am deblocat apelurile, am instalat un program prin care să-mi înregistrez toate convorbirile. Refac dosarul la anul, am adunat toate problemele, dar deja am depășit, nu mai sunt speriată. Poliția mi-a zis că genul acesta de persoane fac asta doar la intimidare.

Nu bănuiesc pe nimeni, nu pot să fac o asociere. În 20 de ani de carieră nu am avut niciun incident, sunt o persoană care nu frecventează cluburile, sunt foarte liniștită și nu văd de ce (n.r. este sunată). Dar sunt trei ani de zile de când mă sună o dată pe lună și repetat. Sunt convinsă că sunt și mulți admiratori cu ghilimelele de rigoare, dar n-ar suna doar o dată pe lună, ar suna de două, de cinci dacă ar fi mai mulți. Adică, dacă luam prin eliminare, sunt convinsă că este doar o singură persoană”, a concluzionat cântăreața de folclor.