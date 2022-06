Nicoleta Voicu, la un pas de moarte. Confesiunea făcută de cântăreața de muzică populară

Solista a fost la un pas de moarte din cauza unui accident rutier. Vedeta nu se afla la volanul mașinii, ci fostul soț alături de care are un băiat. Cunoscuta interpretă s-a confesat acum și a dezvăluit cum s-a petrecut totul.

Nicoleta Voicu, detalii despre drama care i-a marcat viața: ”Am avut un moment de șoc”

Nicoleta Voicu a oferit detalii despre drama care i-a marcat existența. a rememorat ziua în care s-a răsturnat cu mașina. Incidentul s-a petrecut în timp ce se deplasa spre rudele dintr-un sat vecin.

ADVERTISEMENT

Cântăreața spune că nu și-a ascultat intuiția în ziua respectivă, însă a avut noroc pentru că a purtat centură de siguranță. a fost scoasă din autoturism, pe geam, imediat după impact de localnici, la fel și băiatul ei.

„A fost o cumpănă între viață și moarte, cu ani buni în urmă. Eram căsătorită. Vreau să merg pe ideea intuiției, despre care îmi place mie să spun că este vocea lui Dumnezeu. Eram la părinții mei, era un sfârșit de săptămână liniștit și am vrut să mergem în vizită.

ADVERTISEMENT

Eu am fost cea care a vrut să mergem la niște rude dintr-o localitate apropiată. Deși voiam să ajung la rudele respective, ceva îmi spunea să nu plec la drum. N-am ascultat de acea voce interioară, am mobilizat familia. Eram cu fostul soț și copilul.

Eram pe bancheta din spate cu copilul. Liniște, nu era șoseaua aglomerată, nu aveam viteză, dar din ce-mi amintesc eu, pentru că a fost șocul destul de mare, cred că din față venea o altă mașină, ca din senin”, a spus vedeta în emisiunea Exclusiv VIP de la .

ADVERTISEMENT

Nicoleta Voicu: ”Ne-am răsturnat cu mașina”

Nicoleta Voicu a mai subliniat că accidentul rutier s-a produs după ce fostul soț a încercat să evite o groapă de pe partea stângă. Din păcate, a tras prea mult de volan în dreapta și mașina a intrat într-un șanț care delimita șoseaua de câmp.

„Ne-am răsturnat cu mașina, am ajuns în mijlocul câmpului. Am avut noroc că am avut centurile de siguranță. Am avut un moment de șoc, nu știam ce urmează, era pustiu.

ADVERTISEMENT

Dar, ca să vedeți că Dumnezeu ne-a dat încă o dată un semn că există și ne iubește, pe acel câmp erau niște săteni, chiar consăteni de-ai mei. Au văzut accidentul, au văzut mașina”, a mai spus artista.