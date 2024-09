Nicoliță a dezvăluit ce bani i-au oferit cei de la Vălenii de Munte. Șocat la primul meci: ”M-au așteptat cu căruțele. Așa, tată!”

Fostul internațional a jucat ultima dată tot în Liga 4, la CS Amara, iar în vară , formație reprimită de FRF în al treilea eșalon, însă acestea nu s-au concretizat.

Câți bani primește Bănel Nicoliță la Vălenii de Munte

Aflat în studioul , Bănel Nicoliță a dezvăluit cu ce bani l-au atras cei de la CSO Teleajenul Vălenii de Munte, dar și cum a fost primit la un meci jucat în deplasare.

ADVERTISEMENT

”Sunt la Vălenii de Munte acum, e bine. Cum să mă înjure? Nici adversarii, mă așteaptă ăia cu 2-3 ore înainte să vină să facă poze cu mine. Am avut meci la ora 18.00 și zic să plec mai devreme și am venit cu două ore înainte. Era lume acolo, mă așteptau cu căruțele, cu bicicletele.

Bravo, tată, asta e bucuria mea. Ce poze? Eram pe teren, ieșeam să fac poze, iar intram. Asta e cea mai mare bucurie a mea după ce m-am lăsat. Știți ce bază au făcut oamenii ăia acolo la Vălenii de Munte?

ADVERTISEMENT

Mi-au dat doi an contract, până la 45 de ani sunt acolo. Îmi dau 30 de milioane (n.r. – lei vechi) pe lună, plus că am luat ceva la semnătură. Am luat 3.000 de euro. Mă duc doar la meciuri, unde să mă mai duc?

Avem primă de promovare cam de 4-5.000 de euro. După meciuri mai stăm la un mic, la o bere. Eu nu stau că sunt cu mașina, stau departe, dar un mic îl mănânc”, a declarat Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

”Debut” cu dreptul pentru Nicoliță la Vălenii de Munte

Bănel Nicoliță a avut parte de un . Fostul jucător de la FCSB a reușit o ”dublă” în partida pe care CSO Teleajenul Vălenii de Munte a câștigat-o, în deplasare, scor 8-0, cu CS Valea Călugărească.

Prima reușită a fostului internațional a venit înainte de pauză, la scorul de 4-0, iar cea de-a doua la jumătatea reprizei secunde. Acesta a fost și golul care a pecetluit rezultatul final al întâlnirii din Liga 4.

ADVERTISEMENT

Nicoliță a jucat în cariera sa la Dacia Unirea Brăila, Poli Timișoara, FCSB, Saint-Etienne, FC Nantes, FC Viitorul, CS Făurei, ASA Târgu Mureș și Aris Limassol. Ca fotbalist profesionist, el a câștigat de două ori titlul în campionatul intern, o Cupă și o Supercupă în România, toate cu FCSB.

Cât câștigă Nicoliță la noua echipă din Liga 4