Nicoliță l-a găsit pe „noul Bănel”, care are o poveste sfâșietoare: „E mult mai bun ca mine. O să reușească”

„Noul Bănel Nicoliță” e legitimat chiar la școala de fotbal a fostului fotbalist de la FCSB. Mijlocașul trecut și pe la Saint-Etienne a spus povestea emoționantă a puștiului de la Ștefănești la FANATIK SUPERLIGA.

Bănel Nicoliță e analist la FANATIK SUPERLIGA, și antrenor la școala de fotbal care îi poartă numele. Fostul mijlocaș de la FCSB pregătește viitoarele generații de fotbaliști români.

Fostul internațional român e sigur că elevii săi vor ajunge să joace la un nivel mare. Nicoliță l-a găsit și pe „noul Bănel” la școala lui de fotbal, despre care spune că este mult mai tehnic decât el și are o poveste de viață impresionantă.

Puștiul de la Ștefănești joacă cu numele lui Bănel pe tricou și are o poveste similară cu cea a fostului mijlocaș de la FCSB. Nicoliță a spus tot despre juniorul de numai 12 ani la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Am pierdut finala cu 2017. Într-un an de zile am jucat trei finale cu 2017, am câștigat două și am pierdut una. Am mai mulți copii care sunt foarte talentați. Am un copil care a plecat de jos ca și mine, sărac, se chinuie.

I-am dat deja numele, i se spune Bănel și pe tricou are tot Bănel. Depinde doar de el, e mult mai bun decât mine, e mai tehnic decât mine și are 12 ani. Se chinuie, vine tocmai de la Ștefănești. Mă bucur pentru părinți”, a spus Bănel Nicoliță.

Care este cea mai mare problemă în fotbalul juvenil: „Nu te pricepi nici 1%”

Bănel Nicoliță a spus care este cea mai . Fostul jucător este de părere că părinții juniorilor nu trebuie să se implice foarte mult în viața de pe teren a celor mici.

„Trei finale într-un an de zile, este un plus pentru școală și știu că toți o să aibă șansa să ajungă unde își doresc dacă muncesc și sunt disciplinați. Părinții sunt antrenori, în momentul în care un copil greșește îl ceartă și îl critică, zici că au jucat fotbal.

Zici că noi antrenorii suntem în locul lor. Un părinte vine și îmi spune: «Sunt de șase ani după copil, crezi că nu mă pricep». Nu te pricepi nici 1%, trebuie să fii doar un părinte. Și eu am copii la sport, nu am stat niciodată după fata mea, să mă duc după antrenor”, a mai spus Bănel.

