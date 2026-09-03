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Nicolo Napoli și-a lăsat, cel puțin pentru moment, cariera de antrenor în plan secund și s-a dedicat unei alte activități în Sardinia. Marcel Pușcaș a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cu ce se ocupă fostul tehnician al lui FC U Craiova și cum arată viața acestuia departe de fotbal.

Ce face Nicolo Napoli după ce s-a îndepărtat de fotbal

Marcel Pușcaș a povestit că antrenorul italian este implicat de mai mult timp în afaceri din zona turismului și a sportului, iar perioada din afara sezonului îi oferă suficient timp pentru a se ocupa de proiectele sale din Sardinia. Napoli nu a renunțat definitiv la fotbal, însă, la 65 de ani, pare să fi găsit un echilibru între pasiunea pentru antrenorat și activitățile care îi asigură un stil de viață liniștit.

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„Napoli are o pensiune și își făcea terenuri de tenis prin Sardinia și e mulțumit omul. De ce n-ar fi? Era intrat demult în HoReCa, avea demult chestiile acestea, era băgat demult în astfel de lucruri. Vara are de lucru, iarna venea la fotbal. Nicolo e băiat bun, are 65 de ani, închiriază terenuri de tenis, ce să facă mai mult?“, a anunțat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mititelu, o nouă răbufnire fără precedent în online: „Fac circul de pe lume!“

Adrian Mititelu a făcut noi dezvăluiri despre situația în care se află FCU Craiova și afacerile pe care le administrează. susține că traversează o perioadă extrem de dificilă, vorbește despre milioane de euro blocate și procese importante, dar și despre presupuse abuzuri și tentative de a fi eliminat din fotbal.

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„De 9 luni de zile ne luptăm să supraviețuim la cota minimă de avarie, ca să spun așa. Suntem în fața unor abuzuri rar întâlnite. Au fost blocate toate afacerile, proiecte, tranzacții. Au fost persoane preocupate să mă distrugă și să mă determine să-i las în pace, să-și dezvolte ei afacerea Universitatea Craiova. După ce am investit o avere și 20 de ani din viață, mi-au luat totul. S-a încercat eliminarea lui Adrian Mititelu din punct de vedere economic, blocarea. Am plătit multe milioane, am căzut în prada unor escroci, unor oameni care sunt cămătari cu dorință de bani.

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Am făcut sacrificii și exact acești oameni au fost organizați în a mă bloca. Totul a fost înregistrat, cu toate că am experiență și am și o vârstă destul de importantă, dar, datorită dragostei pentru echipă și pentru a recâștiga această echipă, n-am putut să văd anumite aspecte. Majoritatea entităților pe care le administrez sunt în prag de insolvență. Am pierdut foarte mulți salariați, sunt de 9 luni într-un blocaj total, deși deținem multe proprietăți. Sper, totuși, ca până la urmă să se întâmple ceva bun. Sunt dovezi peste dovezi, am fost șantajat, expropiat de bunuri, mi s-a furat activitatea. Am cel puțin 20 de milioane de euro blocați“, a spus Mititelu, într-un interviu pentru pagina de Facebook a FCU Craiova.

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Mititelu, amenințare spectaculoasă: „Îmi iau un scaun și mă mut în fața DNA!“

Finalul interviului a fost, poate, cel mai spectaculos. Adrian Mititelu a anunțat că așteaptă răspunsuri în dosarele despre care vorbește, iar dacă acestea nu vor apărea până la mijlocul lunii septembrie, .

„Dacă până pe 15 septembrie nu se dă drumul la dosare, să spună că nu e faptă penală, nu să stăm, să nu facem nimic, o să-mi iau un scaun și mă mut în față la DNA. O să stau acolo zi și noapte. Să nu se pună cu mine, că fac circul de pe lume. Și așa m-au distrus“, a încheiat Adrian Mititelu.