Nicolo Napoli a salvat FC U Craiova 1948 de la retrogradare, dar vrea mai mult: „Mergem să batem Rapidul!”

FC U Craiova 1948 s-a impus cu emoții în fața celor de la UTA Arad, scor 1-0. Cu victoria obținută pe „Ion Oblemenco”, trupa lui Nicolo Napoli avansează în clasamentul din Casa Pariurilor Liga 1 și se salvează matematic de la retrogradare, cu două etape înainte de sfârșitul play-out-ului.

FC U Craiova 1948 s-a salvat de la retrogradare, cu două etape înainte de sfârșitul play-out-ului: „Ne-am îndeplinit obiectivul”

FC U Craiova 1948 și-a asigurat prezența în următorul sezon din Casa Pariurilor Liga 1, după victoria cu UTA Arad, scor 1-0. La finalul partidei, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, portarul oltenilor, Robert Popa, fiind jucătorul evidențiat de tehnicianul italian datorită intervențiilor din timpul meciului.

“Meciul a început foarte bine pentru noi, dar după 20 de minute ne-am retras în jumătatea noastră de teren. Adversarii au avut multe ocazii de gol, a apărat bine portarul nostru, Popa. În repriza a doua, am început bine, am reușit să înscriem. Apoi am făcut faza defensivă bine”, a declarat Nicolo Napoli la Digi Sport.

După succesul cu UTA Arad, Nicolo Napoli își dorește să câștige cele trei puncte și în partida împotriva trupei antrenate de Adrian Mutu, Rapid București. În sezonul regulat, Nicolo Napoli a reușit să îi învingă pe giuleșteni pe stadionul „Ion Oblemenco”, scor 3-2.

„Am câștigat acest meci și ne-am salvat de la retrogradare, acesta era obiectivul nostru. Ne-am îndeplinit obiectivul. Vedem ce va fi în ultimele două partide. Mergem să câștigăm meciul cu Rapid”, a mai spus tehnicianul celor de la FC U Craiova 1948.

Salvarea de la retrogradare îi liniștete pe olteni: „Jucăm fără emoții următoarele meciuri”

Radu Negru, fundașul celor de la FC U Craiova, a declarat că victoria cu UTA Arad, scor 1-0, a îndepărtat presiunea de pe umerii oltenilor. Jucătorul formației finanțate de familia Mititelu a spus că fără cele trei puncte, clubul din Bănie ar fi depins de rezultatele obținute de celelate echipe.

„Se întâmpla greșeli de ambele părți, s-au întâmplat să fie greșeli în defavoarea noastră. Când pierzi poți să acuzi și arbitrajul. Ne-am eliberat de presiunea care se afla în interiorul vestiarului, pentru că dacă nu am fi câștigat astăzi m-ai stăteam să ne uităm la rezultate”, a declarat Radu Negru la Digi Sport.

FC U Craiova 1948 va juca ultimele două partide împotriva celor de la Rapid București și Sepsi Sfântu Gheorghe. Ambele formații se luptă pentru a obține primul loc din clasamentul play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1, poziție ce le oferă șansa să evolueze în preliminariile Conference League.

Radu Negru a declarat că își dorește să câștige puncte din confruntările cu cele două echipe, chiar și dacă oltenii s-au salvat de la retrogradare. Astfel, FC U Craiova 1948 ar putea să îi încurce pe

„Acum ne-am luat această presiune de pe umeri și sper să jucăm jucăm fără emoții următoarele meciuri. Suntem profesioniști, ne ducem să ne face jocul și să facem cât mai multe puncte, nu vrem să le oferim puncte următoarelor adversare”, a spus fundașul lui FC U Craiova 1948.