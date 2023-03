Nicolo Napoli a tăiat în carne vie după umilinţa de la Sepsi! Ce s-a întâmplat cu vedetele lui FC U Craiova la meciul cu Mioveni

FC U Craiova a visat la calificarea în play-off, dar la meciul decisiv cu Sepsi Sf. Gheorghe au fost umiliţi de covăsneni. Echipa lui Mititelu a pierdut cu 0-4 şi noul obiectiv este calificarea pe locurile de baraj pentru Conference League.

Nicolo Napoli a tăiat în carne vie după umilinţa de la Sepsi! Cinci vedete, out din echipa de start a celor de la FC U

Nicolo Napoli nu a digerat bine înfrângerea cu Sepsi şi vedetele oltenilor au fost pedepsite pentru prestaţia de la Sf. Gheorghe. Nu mai puţin de cinci titulari ai oltenilor au fost ţinuţi pe banca de rezerve la meciul cu Mioveni, primul din play-out.

Juan Bauza, Yassine Bahassa, Aurelian Chiţu, Vlad Achim şi George Ganea au luat loc pe banca de rezerve în meciul de “Ion Oblemenco”, după ce au fost titulari în meciul de la Sfântu Gheorghe.

În schimb, a fost păstrat între buturi portarul Ionuţ Gurău. Portarul în vârstă de 23 de ani a fost titularizat de Nicolo Napoli în luna decembrie a anului trecut şi de atunci a bifat toate minutele la FC U Craiova.

Robert Popa încă îşi aşteaptă şansa între buturi!

Chiar dacă tânărul Robert Popa a revenit la sentimente mai bune faţă de club, , antrenorul italian a mers tot pe mâna lui Gurău, cel care a avut evoluţii apreciabile până la “finala” de la Sfântu Gheorghe.

a fost foarte dezamăgit după prestaţia jucătorilor săi la Sepsi şi a declarat că noul obiectiv al echipei este câştigarea play-out-ului:

Nu a mers nimic în seara aceasta. Am jucat foarte slab în prima repriză, un pic mai bine în partea a doua, dar am primit patru goluri. Nu meritam să câștigăm acest meci.

Am jucat prost, nu am făcut combinații, dar noi mergeam mereu să driblăm în loc să jucăm ce trebuie. Nu se joacă așa fotbal. Din cauza aceasta am pierdut acest meci.

Acum nu ne rămâne decât să ne pregătim de play-out și să-l câștigăm”, a spus Napoli. Chiar dacă a intrat de pe primul loc în play-out, Craiovei nu îi va fi uşor să obţină locul 7, diferenţa faţă de celelalte formaţii fiind mică, după înjumătăţire.