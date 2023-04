Nicolo Napoli, dezamăgire totală după ce FC U Craiova a fost eliminată din Cupa României Betano: ”E o perioadă în care nu ne merge”

Oltenii au ratat accederea în semifinale competiției după ce , scor 0-1, printr-un gol marcat în prima parte a meciului de Virgiliu Postolachi.

Prima reacție a lui Nicolo Napoli după eliminarea lui FC U Craiova din Cupa României Betano

La finalul partidei UTA Arad – FC U Craiova 1-0, din sferturile de finală ale Cupei României Betano, antrenorul Nicolo Napoli a explicat că Juan Bauza și Yassine Bahassa au fost menajați din cauza gazonului prost și de aceea nu au început titulari.

”Am încercat să facem un meci bun, dar nu a mers. După 1-0 am încercat să egalăm. Am încercat să protejăm jucătorii, de aceea Bauza și Bahassa nu au fost titulari. UTA a jucat mai bine decât noi.

Am stat bine în teren. Am avut și noi două, trei ocazii de gol. E o perioadă în care nu ne merge. Era important pentru noi să egalăm. E un sezon dificil. Încercăm că urcăm mai mult în clasamentul din play-out”, a declarat Napoli.

George Ganea pune înfrângerea pe lipsa lucidității

În ciuda faptului că au acuzat gazonul prost de la Arad, jucătorii de la FC U Craiova au recunoscut că UTA a fost echipa mai bună și au mai pus această eliminare și pe dezamăgirea care a cuprins lotul după ratarea play-off-ului.

”E greu. Trebuie să ne adaptăm la condițiile pe care le avem. Nu este normal să se joace pe un așa teren. Am pierdut în ultima perioadă, trebuie să ne focusăm pe play-out. Ne doream să mergem în play-off. Trebuie să ne focusăm pe play-out, să ridicăm capul din pământ”, a spus Dragoș Albu.

”Au jucat pe același teren ca noi. Am fost echipa mai bună. În mare parte am controlat jocul. Nu am fost lucizi în fața porții. Avem un nou meci cu U Cluj. Am jucat mai bine cu echipele din fruntea clasamentului”, a afirmat George Ganea.

Federația Română de Fotbal și Timișoreana au semnat pentru Cupa României Betano, care începând din acest sezon s-a desfășurat sub un alt format. Noua înțelegere este valabilă până la finalul sezonului 2024/2025.

Începând din ediția 2022/2023, Cupa României Betano s-a desfășurat după un nou format, cu sistem de grupe. Primele două clasate s-au calificat direct în și au încă un avantaj important, mai ales că meciurile se dispută într-o singură manșă: vor evolua pe teren propriu.

