Nicolo Napoli, dezamăgit de eșecul din Hermannstadt – FC U Craiova 1-0: ”Am avut două bare, dar nu a fost un meci bun”

Oltenii în care au trimis de două ori mingea în bară și astfel ultima echipă care va merge în play-off se va stabili după rejucarea întâlnirii de la Sfântu Gheorghe.

Nicolo Napoli, prima reacție după Hermannstadt – FC U Craiova 1-0

La finalul meciului Hermannstadt – FC U Craiova 1-0, din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din SuperLiga, antrenorul Nicolo Napoli a vorbit despre jocul modest făcut de elevii săi, dar consideră că aceștia se pot revanșa la rejucarea cu Sepsi.

”Nu am făcut un meci bun. Am avut două ocazii, două bare, dar nu a fost un meci bun. Au meritat, în final, să câştige meciul. Ştiam că sunt o echipă agresivă, cu presing, care joacă bine. Noi am jucat prea puţin.

Am fost noi puţin jos, în teren. Nu ştiu de ce, dar învăţăm. Nu mi-am certat jucătorii. Am avut ocazii, nu am dat gol, nu am câştigat, gata. Acum, ne gândim la meciul de joi, cu Sepsi. O finală de intrare în play-off.

Cum este, nu ştiu. Important pentru noi este să facem punct sau puncte la Sepsi”, a declarat tehnicianul italian după eșecul cu Hermannstadt care stabilește ca rejucarea cu Sepsi să fie decisivă pentru locul din play-off.

”Finală” de play-off între Sepsi și FC U Craiova

După ce Sepsi și FC U Craiova au pierdut meciurile cu FCSB și FC Hermannstadt din ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, .

Înaintea jocului de la Sfântu Gheorghe, oltenii au un punct avans în clasament, astfel că au de partea lor și posibilitatea unui rezultat de egalitate. Rejucarea întâlnirii dintre Sepsi și FC U Craiova este programată joi, 16 martie, de la ora 21:00.

după întâlnirea FCSB – Sepsi 1-0. Rămâne un singur semn de întrebare, legat de a șasea echipă. Sepsi are nevoie de victorie cu FC U Craiova pentru a le lua locul oltenilor în primele 6.

Farul pornește în play-off cu 32 de puncte, FCSB cu 29, Universitatea Craiova cu 27 și Rapid cu 26. Dintre acestea doar FCSB va beneficia de rotunjire. CFR Cluj va avea și ea rotunjire dacă nu pierde cu U Cluj, la 32 de puncte dacă se impune și la 31 dacă face egal. În cazul în care pierde, campioana va avea 30 de puncte, fără rotunjire.