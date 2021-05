Nicolo Napoli, ironic după victoria cu UTA: „Vom merge toată noaptea, ne va suna conducerea să ne felicite”

Nicolo Napoli îi ironizează pe cei din conducere după victoria cu 2-1 în fața celor de la 2-1. Italianul spune că vor avea timp să sune să îi felicite pe ei și pe jucători, mai ales că vor merge toată noaptea cu autocarul de la Arad la Iași.

Poli Iași e în pericol iminent în cazul în care va retrograda din Casa Pariurilor Liga 1, iar cel mai probabil clubul se va desființa sau va intra în faliment.

Iașiul stă pe un butoi cu pulbere după plecarea, iar FANATIK a aflat că italianul a pierdut vestiarul, iar jucătorii refuză să mai intre pe teren.

Nicolo Napoli e plin de ironii după victoria cu UTA: „Am primit mesaje de la fanii bătrâni care au felicitat echipa”

Nicolo Napoli a avut un discurs presărat cu ironii la adresa suporterilor dar și celor din conducerea clubului, după victoria cu 2-1 în fața celor de la UTA: „Am primit mesaje de la fanii bătrâni care au felicitat echipa și, pe drum, vom merge toată noaptea, e timp, ne vor suna 100%”, a spus după meci italianul.

Antrenorul moldovenilor le transmite un mesaj clar jucătorilor înainte de meciul decisiv pentru rămânerea în prima ligă cu Hermannstadt: „Ne așteaptă un meci foarte greu, cu o contracandidată directă la locurile de baraj, nu știu ce se va întâmpla. Avem o singură posibilitate: victoria cu Hermannstadt”, a mai punctat Napoli.

La Arad a fost un final de meci dramatic, după ce Adrian Petre a lovit bara în minutele de prelungire, la o lovitură liberă indirect de la aproximativ 11 metri: „Îi felicit pe băieți pentru că au făcut un meci foarte bun, au luptat până în ultima secundă. Prima repriză am încheiat-o cu două goluri avantaj, în a doua, am avut două șanse clare de a face 3-0, dar ultimele 20-25 de minute am suferit pentru că ei au încercat să egaleze. Dar este bine că am câștigat”, a concluzionat Napoli.

Fanii lui Poli Iași au vrut să îl ia la bătaie pe Nicolo Napoli și au blocat autocarul echipei

Atmosfera la Iași este una extrem de tensionată, iar suporterii îl consideră pe Napoli unul dintre vinovații principali pentru situația sportivă a echipei. Ba, mai mult, după înfrângerea cu FC Voluntari, ultrașii echipei au așteptat autocarul echipei la intrarea în oraș, doar mascații făcând posibil ca situația să nu se încheie cu incidente mai grave.

Nicolo Napoli abia a venit la Iași și a amenințat cu demisia, în cazul în care conducerea clubului nu îi va exclude din lot pe Andreas Calcan și Andrei Cristea, care și-au reziliat contractele cu ultima clasată.

Poli Iași își joacă supraviețuirea în ultimele două etape pe teren propriu cu FC Hermannstadt și în deplasare la Gaz Metan Mediaș. Moldovenii au 20 de puncte și se află la trei puncte de primul loc de baraj ocupat de Voluntari, care are un meci mai puțin disputat.

