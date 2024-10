Nicolo Napoli, la FC U Craiova pentru a 11-a oară!? Italianul a reacționat în legătură cu o nouă colaborare cu Adrian Mititelu. Exclusiv

În urmă cu 3 zile, , fiind nemulțumit rezultatele echipei. După 10 etape scurse din Liga 2, ”juveții” sunt pe locul 12 în clasamentul din Liga 2.

O nouă colaborare între Adrian Mititelu și Nicolo Napoli la FC U Craiova?

În timp ce interimatul este asigurat de Valentin David, Adrian Mititelu se află în căutarea unui antrenor principal. O variantă o reprezintă Nicolo Napoli, dar italianul a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că nu a mai vorbit cu patronul FC U Craiova.

”Nu, nu, sunt în vacanță acum. Nu am mai vorbit cu Mititelu de când am plecat. Sunt acasă acum. E dificil să revin la FC U Craiova”, a declarat Nicolo Napoli, în exclusivitate pentru FANATIK.

Tehnicianul italian a pregătit-o pe FC U Craiova în 10 mandate diferite, un record la acest nivel. , însă mandatul său a durat doar o lună.

De ce au picat negocierile dintre Mititelu și Burcă

După despărțirea de Marius Croitoru, patronul FC U Craiova a purtat , informație dezvăluită în exclusivitate pentru FANATIK de Adrian Mititelu jr.

”Da, negociem cu Ovidiu Burcă, ni-l dorim foarte mult antrenor la FC U Craiova. Vedem cum se vor încheia negocierile. E un antrenor pe care ni-l dorim foarte mult. Are valoare. A promovat deja o echipă, pe Dinamo. Are deja experiență în promovări, ne poate ajuta foarte mult”, a spus Mititelu jr. pentru FANATIK.

În cele din urmă, cele două părți nu au ajuns la un acord, iar Adrian Mititelu a explicat faptul că, deși are o relație excelentă cu Burcă, pentru a venit la Craiova.

”Am avut niște discuții. El are niște solicitări care nu corespund politicii mele. Asta este. În rest, nu am nicio treabă cu Ovidiu, suntem în relații bune. El și-a dorit să antreneze la FC U, noi am agreat de a lucra cu el și în momentul în care am început să schimbăm solicitările părților…

Eu am trimis o propunere de contract, el mi-a trimis solicitări suplimentare pe care nu le agreăm. Și aici s-a blocat chestia. Noi nu vrem antrenor-șef la noi, care să ne conducă. Noi vrem să îl conducem pe el. Și nu mă refer la Burcă, că am discutat cu mai mulți”, a afirmat Mititelu.