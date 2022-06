Nicolo Napoli a plecat de la FC U Craiova! Marius Croitoru, căutat de Adrian Mititelu! Exclusiv

FCU Craiova îşi schimbă antrenorul pentru sezonul 2022-2023, al doilea de la revenirea echipei în Casa Pariurilor Liga 1. Marţi, oficialii clubului au anunţat că Nicolo Napoli nu va mai continua la formaţia din Bănie.

“Fotbal Club Universitatea Craiova 1948 nu a putut ajunge la o nouă înțelegere cu antrenorul italian Nicolo Napoli. Conducerea clubului urmează să se orienteze în următoarele zile spre un nou antrenor pentru preluarea funcției vacante”, a fost anunţul făcut de club pe contul oficial de Facebook.

A fost cel de-al optulea mandat al lui Nicolo Napoli la FCU Craiova, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare în sezonul 2021-2022. Italianul semnase cu formaţia din Bănie la începutul acestui an, iar oltenii s-au clasat pe locul 10 în play-out.

Cine i-ar putea lua locul lui Nicolo Napoli la FCU Craiova

Din informaţiile FANATIK, Marius Croitoru a fost sunat de Adrian Mititelu pentru a veni la FCU Craiova, în locul lui Nicolo Napoli. Antrenorul de 41 de ani este liber de contract după ce s-a despărţit de FC Botoşani.

FANATIK , după ce Valeriu Iftime l-a contactat pe Corneliu Papură, fost antrenor al Universităţii Craiova.

Fanii lui FCU Craiova nu pot comenta la postarea cu anunţul despre Nicolo Napoli

Cu rezultate bune la aproape fiecare mandat avut la FCU Craiova, era apreciat de fanii echipei. Imediat după apariţia postării pe Facebook, oficialii clubului au restricţionat comentariile la această postare.

“Fotbal Club Universitatea 1948 a limitat cine poate adăuga comentarii la această postare”, este mesajul care apare la postarea despre despărţirea de Nicolo Napoli.

Fanii au început să conteste modul prin care FCU Craiova a ales să gestioneze această situaţie. La postări mai vechi ale clubului, suporterii au început să atace conducerea echipei.

“Vrem să vină suporterii la stadion și pe Facebook restictionați comentariile la postarea cu Napoli. Păcat că am crescut cu acestă echipă si că noi nu am uitat de unde am plecat, păcat”, a fost reacţia unui fan.

Oficialii clubului erau convinşi că Nicolo Napoli va continua

La finalul play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1, Nicolo Napoli a plecat în vacanţă, dar primise deja oferta pentru prelungirea contractului. Marcel Puşcaş, preşedintele lui FCU Craiova, .

“Nicolo Napoli este plecat în vacanță, oferta noastră de prelungire a contractului este la el, va semna sigur când se întoarce din vacanță”, spunea Marcel Puşcaş la finalul lunii mai.