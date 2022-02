Nicolo Napoli, supărat pe arbitrajul lui Istvan Kovacs din FCSB – FCU Craiova 1-1: “Băieții spun că nu a fost penalty, nici mie nu mi s-a părut”

Deși nu i se dădea prea multe șanse înaintea fluierului de start, FC U Craiova 1948 a condus-o în două rânduri pe FCSB și a fost la un pas să plece cu toate cele trei puncte, dar . Modul în care Istvan Kovacs a gestionat această fază i-a nemulțumit, însă, profund pe olteni.

Nicolo Napoli contestă penalty-ul din FCSB – FC U Craiova 1-1

Imediat după meci, Nicolo Napoli și-a felicitat jucătorii pentru jocul prestat și a taxat dur decizia centralului de a indica punctul cu var în urma duelului dintre Ianis Stoica și Sidibe.

„Cred că am făcut un meci foarte bun. Am avut ocazia să câștigăm, dar în final… băieții spun că nu a fost penalty, dar arbitrul așa a decis. Nici mie nu mi s-a părut, de pe bancă, dar asta este. Am pierdut două puncte.

Băieții au făcut un joc bun din punct de vedere defensiv, la fel și pe faza ofensivă, dar în final am rămas cu un punct. În mod normal, un egal cu FCSB m-ar fi mulțumit, însă puteam să obținem toate cele trei puncte. Trebuie să dăm sută la sută pe teren și rezultatele vor veni.

E important să câștigăm, nu să luăm un singur punct. Suntem aici cu băieții, cu suporterii, cred că vom salva echipa de la retrogradare”, a declarat tehnicianul italian, la .

Nici Bălan nu îl menajează pe arbitrul din Carei: „Un penalty de cascadorii râsului!”

Marcator al golului prin care FC U Craiova a deschis scorul, cu doar câteva minute înaintea pauzei, Claudiu Bălan s-a lansat la rândul său într-o adevărată tiradă la adresa lui pentru penalty-ul acordat în prelungiri. Potrivit spuselor sale, Sidibe ar fi pus, de fapt, piciorul la jumătate de metru de Ianis Stoica.

„Penalty-ul e de cascadorii râsului. Am văzut reluarea, Sidibe a pus piciorul la jumătate de metru și s-a dat penalty. Sunt curios, dacă era aceeași fază în celălalt careu se dădea?

La primul gol am avut noi aut, dar s-a dat pentru FCSB și au înscris în 20 de secunde. Dacă ne uităm în urmă, și la meciul cu Farul am avut penalty, dar nu s-a dat.

Rămânem pe poziție de baraj, trec etapele și nu acumulăm puncte din cauza acestor greșeli. Cred că am făcut un meci bun și meritam să câștigăm.

Nu contest valoarea celor de la FCSB, dar în seara asta am condus aproape tot meciul, a fost o greșeală foarte mare de arbitraj în ultimele două minute.

Considerăm că am jucat bine în fiecare meci de când a început returul, dar nu am acumulat decât patru puncte, o victorie și un egal astăzi, cu toate că meritam mai mult. Repet, etapele trec și nu acumulăm punctele din cauza greșelilor de arbitraj”, a răbufnit atacantul oltenilor.