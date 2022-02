Nicolo Napoli, sincer după înfrângerea cu U Craiova: „Ei au jucat mai bine, au câștigat pe merit”

FC U Craiova 1948 a cedat la același scor din tur, , în fața rivalei din oraș, după golurile reușite de Gustavo în minutul 15 și Ștefan Baiaram, cu doar un sfert de oră înaintea fluierului final.

Nicolo Napoli, resemnat după înfrângerea cu U Craiova. A recunoscut superioritatea rivalei

La flash-interviu, Nicolo Napoli s-a arătat dezamăgit de rezultat, dar nu a ezitat să admită că elevii lui Laurențiu Reghecampf au prestat un joc mult mai bun și au meritat să obțină toate cele trei puncte.

„Am încercat să facem un meci bun, dar am acuzat oboseala. Am încercat să luptăm, dar nu am putut, ei au jucat mai bine. Au câștigat pe merit.

Nu doar Bauza a jucat slab, au fost mai mulți jucători în această situație. Suporterii au fost mereu împreună cu noi și le mulțumesc. Din păcate, nu am făcut un meci foarte bun.

Am avut ocazii, am ajuns la poartă, dar când nu dai gol e foarte greu. Faultul la Compagno era clar. A plecat de acolo și a înscris (n.r. la faza golului reușit de Baiaram).

Repet, a fost un meci slab. Acum trebuie să ne recuperăm fizic și mental, pentru că vineri ne așteaptă un meci cu UTA acasă. Suporterii au încercat să ne ajute, dar noi n-am putut astăzi”, a declarat tehnicianul italian, la .

Claudiu Bălan: „Cel mai slab meci al nostru din acest retur”

Un discurs mult mai dur a fost, însă, cel al , care a descris acest meci drept cel mai slab reușit de echipa sa în returul sezonului regulat și a transmis un mesaj ferm în privința duelului cu UTA din următoarea etapă. Acesta este programat vineri, 18 februarie, la 17:30, pe propriul teren.

„Am făcut cel mai slab meci al nostru din acest retur. Ne pare foarte rău, era un meci foarte important pentru noi, dar a trecut și deja trebuie să ne gândim la meciul cu UTA, pentru că nu se mai poate da nimic înapoi.

Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, dar nu putem să plângem, peste câteva zile avem un alt meci. Știam cât de mult își doreau suporterii să scoatem un rezultat bun, dar nu am avut cel mai bun joc al nostru.

Atât am putut astăzi, am făcut un meci slab, acesta este adevărul. Nu trebuie să ne găsim alibiuri. Nu mi-a fost teamă că s-ar putea întrerupe partida, mi-a plăcut atmosfera.

Îi așteptăm pe suporteri să ne susțină și la meciul cu UTA. Alături de ei suntem mult mai puternici. După o serie de meciuri bune, a venit unul mai slab, ne pare rău că s-a întâmplat tocmai cu echipa din oraș, dar nu avem ce face”, a spus Claudiu Bălan, la flash-interviu.