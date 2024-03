Nicolo Napoli știe ce-l așteaptă la FC U Craiova – Universitatea Craiova: „Îi cunosc foarte bine”

Nicolo Napoli revine pe banca tehnică de la FC U Craiova 1948 în derby-ul cu Universitatea Craiova, iar antrenorul știe ce îl așteaptă la ora confruntării. Acesta a reacționat și după ce s .

Nicolo Napoli, despre derby-ul FC U Craiova – Universitatea Craiova: „Îi cunosc, nu este prima dată”

Nicolo Napoli este pregătit să revină în SuperLiga cu ocazia derby-ului FC U Craiova – Universitatea Craiova. Tehnicianul italian este pentru a 10-a oară la formația lui Adrian Mititelu și speră să câștige cu rivalii din oraș.

Tehnicianul italian a reacționat și după ce sediul celor de la FC U Craiova 1948 a fost vandalizat. Acesta îi îndeamnă pe suporteri la calm cu o zi înaintea derby-ului Olteniei cu Universitatea Craiova, programat duminică, de la ora 20:45.

„Este o partidă foarte grea pentru ambele echipe, este derby-ul Craiovei. Sper că băieții să facă un meci foarte bun și să câștigăm. M-a sunat înainte (n.r. Adrian Mititelu) dacă pot să îl ajut, am venit cu plăcere.

În mulți ani când am venit era o situația grea în clasament, dar sunt fericit că m-am întors aici. Sper să salvăm echipa. Am nevoie de fotbal, mi-a venit propunerea de la Mititelu și am acceptat-o. Mi-a arătat poze Săceanu cu sediul, aici jucăm fotbal, nu vandalizăm clubul.

Este un gest greșit, nu este bine. Avem un meci foarte important, după ne gândim și la Cupa României. Îi cunosc foarte bine, nu este prima dată. Mă gândesc la echipa mea, sper să facem un joc bun”, a spus Nicolo Napoli.

Dragoș Albu, despre arbitraj: „Trebuie să fie mai atenți, e munca noastră”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Dragoș Albu trage un semnal de alarmă și în privința arbitrajului.

„Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă care are foarte mulți jucători talentați. Cred că și noi avem o echipă foarte bună, cred că va fi spectacol și sper să ieșim câștigători. Nu știu foarte multe, însă cred că nu face cinste nimănui un astfel de lucru, dar nu este treaba mea.

Vreau să mă concentrez pe meci și atât. Sper din suflet să ne aducă noroc (n.r. Florin Costea), însă se poate orice. Presiunea este întotdeauna la Craiova, este neplăcut pentru că avem o echipă bună, toți văd că avem calitate, însă trebuie să câștigăm mai multe meciuri.

Dacă vom câștiga mâine seară vom avea un moral bun în play-out, unde vor fi meciuri foarte, foarte grele. Nu vreau să dau în arbitri, sunt oameni și greșesc, însă trebuie să fie mult mai atenți pentru că este munca noastră”, a spus Albu.