„Călăul” lui Cristi Chivu din Champions League, dorit de Barcelona și Arsenal!

ADVERTISEMENT

Nicolo Tresoldi a devenit unul dintre cele mai interesante nume de pe piața transferurilor după prestația senzațională din Champions League, în care a marcat de trei ori împotriva lui Inter Milano, formația pregătită de . Atacantul lui Club Brugge a contribuit decisiv la victoria spectaculoasă a belgienilor, scor 4-3, iar evoluția sa a atras atenția unor cluburi de top din Europa. Arsenal și Barcelona se numără printre echipele interesate de fotbalistul în vârstă de 22 de ani, care ar putea deveni una dintre țintele importante ale următoarei perioade de mercato.

Nicolo Tresoldi, în atenția Barcelonei și a lui Arsenal după „hattrick”-ul reușit împotriva Interului lui Chivu!

Prestația stelară de pe Giuseppe Meazza nu a fost doar o întâmplare, dat fiind faptul că Tresoldi a înscris nouă goluri în primele 11 apariții din actuala stagiune în toate competițiile, dintre care patru în Champions League. În plus, atacantul cu dublă-cetățenie (germană și italiană) avusese deja un sezon precedent foarte bun la Club Brugge, încheiat cu 23 de goluri în 58 de partide. Astfel, evoluțiile sale constante l-au adus în atenția unor cluburi importante din Europa, iar îl monitorizează cu mare atenție, scriu jurnaliștii din Anglia, în speranța că îl vor putea reuni pe Emirates cu Christos Tzolis, cei doi fiind colegi la Brugge în campania anterioară.

ADVERTISEMENT

De asemenea, potrivit celor de la Mundo Deportivo, și Barcelona este pe urmele lui Tresoldi. În prezent, campioana en-titre din La Liga caută în continuare variante pentru postul de atacant, iar numele fotbalistului de la Brugge se află printre cele mai vehiculate. Totuși, până în acest moment, informațiile disponibile indică doar interes și monitorizare, nu existența unei înțelegeri sau a unei oferte oficiale confirmate din partea catalanilor.

Totuși, Club Brugge nu pare dispusă să renunțe ușor la atacantul său. Potrivit FootballTransfers, belgienii îl evaluează la un nivel care ar putea depăși recordul de vânzare al clubului, stabilit în vara trecută, când Christos Tzolis a plecat la Arsenal pentru 40 de milioane de euro. În cazul lui Tresoldi, suma vehiculată ar putea ajunge la 45-50 de milioane de euro, asta dacă interesul cluburilor importante se transformă în negocieri concrete.

ADVERTISEMENT

Club Brugge a refuzat 35 de milioane de euro de la Roma pentru Nicolo Tresoldi!

În august, belgienii de la Brugge au respins o ofertă în valoare de 35 de milioane de euro pentru tânărul atacant, venită din partea celor de la AS Roma. Într-un interviu acordat în Gazzetta dello Sport, Emanuele Tresoldi, fostul fundaș de la Atalanta și tatăl lui Nicolo, a vorbit despre preferințele fiului său, afirmând că acesta simpatizează cu AC Milan: „Este fan Milan și visează să îmbrace tricoul ‘rossonerilor’. Dacă Inter l-ar căuta, nu cred că fiul meu ar accepta transferul”.

ADVERTISEMENT

Acest vis nu pare însă foarte departe de realitate, anunță cotidianul roz: „Gerry Cardinale (n.r – proprietarul clubului de pe San Siro) le-a solicitat responsabililor cu transferurile de la Milan să monitorizeze atent situația internaționalului german de tineret, născut la Cagliari, în vederea unei tentative de transfer în ianuarie ori la finele sezonului”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.