Video. Doi minori, acuzații șoc pentru Nicu Grameni: „Îi făcea masaj în zona intimă! Îl apăsa cu un deget și îl întreba dacă-l doare”

Justițiarul de Berceni, un canal de YouTube care se ocupă cu prinderea adulților care-și dau întâlniri cu minori, . Acesta a dialogat pe o rețea de socializare destinată în general persoanelor LGBTQ+ și a trimis mai multe poze indecente unui minor, în condițiile în care copilul îi transmisese că are doar 15 ani.

În cele din urmă, discuția a ajuns să fie continuată pe WhatsApp, iar cei doi și-au dat întâlnire în zona Arenei Naționale. Acolo însă a apărut Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi pe numele său real), care l-a confruntat pe Nicu Grameni.

Acum, la două săptămâni distanță, un nou episod a ieșit la iveală. Un fost junior de la CS Dinamo rupe tăcerea, sub protecția anonimatului, și povestește, pentru Justițiarul de Berceni, cum Nicu Grameni a intrat la saună alături de alți minori pentru a le face masaj în zonele intime.

„L-am cunoscut (n.r. pe Nicu Grameni) în urmă cu 3 ani când am ajuns la CS Dinamo. Am apucat să-l cunosc mai bine după ce m-am mutat în cămin la Dinamo. Echipa mare din Liga 4 făcea saună și într-o zi l-am întrebat (n.r. pe Nicu Grameni) de ce noi nu avem voie să facem saună acolo? Și mi-a spus că nu e în programul nostru de antrenament, dar dacă ar fi să rămână între mine și el m-ar lua doar pe mine să mergem la saună.

Probabil credea că îi făceam probleme dacă se afla că sunt la saună dezbrăcat, fiind minor. Am mers la saună doar eu cu el primele 6-7 dăți. În primele dăți au fost doar conversații normale. După un timp mi-a sugerat să-mi facă masaj, să-i fac și eu lui masaj. Cam pe la a 6-a sau a 7-a oară a mai chemat un băiat cu mine în saună. Amândoi minori, eram din cămin. Am stat în saună, apoi ne-a pus să-i facem masaj. Apoi Nicu i-a făcut masaj lui ****** (n.r. celuilalt minor) și a început să-i facă masaj în zona intimă, la prostată. A început să-l apese cu un deget sub… Și tot îl întreba dacă-l doare și băiatul a zis că da. Și a spus că știe el un remediu dacă e de acord băiatul pentru a-i trece durerea. Băiatul n-a vrut, i se părea foarte ciudat.

O perioadă de timp n-am mai mers la saună, am încercat să rup legătura cu el. În timpul ăsta ne tot vizita prin cămin, îmi dădea mesaje. Chiar am mesaje cu el când îmi spunea ‘bună dimineața, my boy’. Într-o zi aveam nevoie de legitimație ca să-mi fac viza medicală și m-a chemat în parcare la Dinamo la 8 și jumătate.

Am urcat în dreapta, am vorbit despre fotbal și apoi a pus mâna lui pe mâna mea, mi-a pus mâna stânga pe piciorul stâng al meu și mi-a spus că ține foarte mult la mine și că mă iubește. Am crezut că-mi zice ca un compliment. Și mi-a spus că ‘poate nu înțelegi la ce mă refer, eu chiar țin la tine și te iubesc și mi-ar face o mare plăcere să te sărut’. În acel moment am început să plâng, a văzut asta și mi-a spus să mă dau jos din mașină că vom vorbi a doua. Le-am povestit băieților la cămin, dar nu m-a crezut nimeni. După un timp a venit iar cu o propunere dacă ar fi să întreținem noi doi o relație sexuală, ca un fel de cuplu. Nu mi-a oferit nimic. Când eram la Dinamo îmi mai plătea abonamentul la sală. Dar când mi-a făcut această propunere nu mi-a oferit nimic. ****** (n.r. Celălalt minor) este un copil foarte ușor de influențat. Când am fost la saună probabil de frică n-a vrut să zică nimic când Nicu l-a atins. După părerea mea cred că a avut treabă cu ****** (n.r. celălalt minor)”, a spus, sub protecția anonimatului, unul dintre minorii care susține că a fost agresat, conform Justițiarului de Berceni.

Discuții între Nicu Grameni și minorul care îl acuză!

FANATIK a intrat în posesia discuțiilor de pe WhatsApp dintre Nicu Grameni și minorul care a vorbit mai sus. Din discuții reiese că fostul crainic de la Dinamo nu e străin de mersul la saună alături de minori, lucru confirmat chiar de el într-un dialog cu Alexandru Constandachi.

George Bozieru prezintă discuția cu cea de-a doua victimă

În acest episod a apărut și , care a povestit ce a spus cea de-a doua victimă, care n-a dorit să apară însă pe material.

„’Mă aflam în zona saunei, unde avem și o masă de masaj. După terminarea saunei, unde obișnuiam să mergem adesea alături de domnul Nicu, efectuând serviciile de saună dezbrăcați, acesta mi-a spus că-l doare foarte tare spatele’. Cea de-a doua victimă care, din păcate, este cu siguranță o victimă abuzată de către acesta, ne pvestește de un masaj în zona prostatei pe care Nicu obișnuia să-l facă tuturor copiilor care acuzau dureri în zona inghinală. Atingându-l de mai multe ori în zona inghinală, nepărându-i-se ceva suspect la primul moment, dar ulterior constatând care erau aceste intenții și de ce erau cu adevărat bolnave. Nicu, de regulă, profita de naivitatea copiilor, ataca tot ce însemna câine fără stăpân. Nicu, de regulă, căuta copii mai naivi, creduli și care nu văzuseră atât de multe lucruri ce ar putea oferi un București cel puțin periculos.

După ce acesta le câștiga încrederea și le făcea diferite favoruri, obișnuia să meargă cu ei în locuri în care îi punea în situații indecente și în care copiii ajungeau să fie de cele mai multe ori aproape dezbrăcați. Obișnuia să facă gesturi tandre față de copii, lucruri care nu sunt la locul lor, fie că vorbim de către băieței, fie că vorbim de către fetițe, nu sunt la locul lor. Iar aceste lucruri îl fac pe Nicu să pară cel puțin dubios pentru un moment”, a spus George Bozieru pe materialul Justițiarului de Berceni.

Dialogul dintre Alexandru Constandachi și Nicu Grameni

Alexandru Constandachi: Ai spus că n-a mai fost niciun copil niciodată și eu acum primesc informații. De ce mă minți? De ce nu ești sincer?

Nicu Grameni: Am dus jucătorul la saună cu ceilalți copii, Dumnezeule!

A.C.: Avea voie un minor la saună gol alături de un adult, adică de tine?

N.G.: Dar ei în vestiar când intră și când se dezbracă cum crezi că sunt?

A.C.: Te-am întrebat dacă regulamentul intern al CS Dinamo permite ca un copil minor să meargă la saună cu un adult gol?

N.G.: Nu știu, Dumnezeule! Faptul că i-am dus la saună… Pe mine mă interesa să-i duc la saună, atâta tot. Dumnezeule! Doamne, dar ce am ajuns!

A.C.: I-ai masat vreodată?

N.G.: Da, le-am făcut masaj la toți. Nu înțeleg, sunt sportivi.

A.C.: Dar ești maseur?

N.G.: Nu, dar dacă știu să fac…Dumnezeule! Și eu la rândul meu vreau să-mi facă altcineva dacă știe.

A.C.: Ți-a făcut vreun minor masaj?

N.G.: Stai să mă gândesc. Dar nu… Îmi făceau, practic…

Nicu Grameni, amenințări cu judecata pentru Justițiarul de Berceni

În episodul 2 postat de Justițiarul de Berceni, Nicu Grameni îl amenință pe acesta cu judecata dacă va continua să publice alte episoade legate de eventuale relații ale acestuia cu alte persoane.

„Eu vă sfătuiesc să dați alea în presă și să vă pregătiți de bani. Firma de avocatură pe care am angajat-o a spus că nu veți putea plăti toată viață cât veți avea de dat. Pentru că sunt o persoană publică, am evenimente și vă fac socoteala la toate evenimentele pe care le voi pierde din cauza voastră. Nu o să plătiți nici voi, nici copiii voștri. Chiar vă rog să publicați ca să am ce să le dau celor de la avocatură. Ei tot așteaptă, mi-au spus să vă las să mergeți mai departe. Pentru că noi cu tot ce am strâns de la detectivi îi belim. O să acționez în consecință.

Dacă tu hotărăști să mergi înainte, o să merg și eu înainte. Crede-mă că o să merg mai mult. În momentul în care suntem amenințați… Nu mă interesează decât liniștea familiei mele. Voi ați făcut un cont fals, ca să mă agățați pe mine. A fost cu premeditare. O echipă întreagă ați fost. Cum vă permiteți voi să puneți un copil să facă așa ceva? Voi ați făcut un cont fals și ați pus un copil să facă treaba asta. Nu v-ați gândit la consecințe? L-ați adus pe el acolo. Cum aduceți voi un copil acolo? Eu știam deja că e un cont fals, știam că e în spate o echipă întreagă. Aveam un echipament de înregistrare pe mine. Aveam un hanorac albastru pe mine”, a spus Nicu Grameni.

Nicu Grameni a fost contactat de reporterul FANATIK pentru un drept la replică, însă n-a răspuns nici apelurilor telefonice, nici mesajelor. A ales doar să dea cu „seen”.