Nicu Paleru, în doliu. Cântărețul de muzică de petrecere și-a pierdut mama

Lăutarul trece prin momente triste, realizând în acest momente toate pregătirile pentru a-și conduce mama pe ultimul drum. Femeia a trecut în neființă în urmă cu o seară, la o vârstă destul de înaintată.

Nicu Paleru a publicat o imagine alături de cea care l-a adus pe lume, dar și un mesaj emoționat, care nu a fost trecut cu vederea de fani. Internauții i-au transmis imediat vedetei sincere condoleanțe.

„Drum lin, Dumnezeu să te odihnească în pace scumpă mamă”, a scris cântărețul pe pagina sa de Facebook, unde a primit numeroase mesaje.

Nicu Paleru, momente grele. A murit mama artistului

Din păcate, nu este pentru prima oară când Nicu Paleru trece prin momente grele. are o poveste de viață știută de foarte puțină lume, la un moment dat ajungând să fie dependent de alcool.

Celebrul artist din Pitești a pierdut tot la vârsta de 37 de ani când a căzut în patima băuturii. Familia, casa și tot ce avea atunci au devenit istorie pentru că nu a știut să-și țină sub control viciile.

Cel mai bun lucru care avea să i se întâmple în perioada respectivă a fost să o întâlnească pe actuala sa soție, Cristina, în timpul unui turneu organizat în Statele Unite ale Americii.

„Am făcut și excese, pe fondul unor greșeli. Pe la 37 de ani am pierdut tot, familie, casă, absolut tot. Am rămas și cu niște datorii, nu am jucat la jocuri de noroc, doar că am vrut mai mult decât trebuia.

Atunci am zis, Doamne, mă las pe mâna ta. Și acela a fost momentul în care mi-am dat seama că nu mai am putere.

M-am apucat și de băutură, era o formă de depresie, deznădejde. Eu nu aveam de gând nici măcar să mai leg o prietenie, darămite să mă mai recăsătoresc.

Nu am vrut să mai trag pe cineva după mine în situația în care eram”, a mărturisit Nicu Paleru într-o emisiune TV, scrie .

Nicu Paleru, nuntă după 9 luni de relație

Cântărețul de muzică de petrecere a divorțat atunci de prima sa soție, Gabriela, după 15 ani de relație. După numai 9 luni de când o știa pe Cristina s-au căsătorit, iar în primăvara anului următor au aflat că vor fi părinți.

Nicu Paleru are o fetiță pe nume Anais-Nicole, care a venit pe lume în anul 2021. este tare mândru și împlinit acum alături de familia sa.