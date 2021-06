Nicu Rață din Las Fierbinți, dezvăluiri dureroase din viața lui. Marius Chivu s-a confruntat cu depresia

Marius Chivu îl interpretează pe Nicu Rață în cel mai iubit serial de comedie din România, „Las Fierbinți”. Actorul a făcut dezvăluiri dureroase din viața lui și a recunoscut că s-a confruntat cu depresia.

Actorul este foarte discret atunci când vine vorba de viața personală, însă a avut curaj să-și spună povestea dureroasă și cum a trecut peste acest episod.

Nicu Rață din Las Fierbinți, dezvăluiri dureroase din viața lui

Marius Chivu, interpretul lui Nicu Rață din, este un bun actor de comedie pe micile ecrane. Puțini sunt cei care știu prin câte greutăți a trecut vedeta Pro TV de-a lungul vieții.

Personajul lui Marius Chivu aduce multe râsete pentru telespectatori, însă asta nu înseamnă că actorul a fost ocolit de necazuri.

În trecut, Marius Chivu s-a confruntat cu o depresie cruntă după ce a divorțat de fosta soție. A ajuns să facă terapie la psiholog după acest episod și a slăbit foarte mult din cauza plânsului.

Actorul a detaliat acea perioadă în cadrul podcastului găzduit de colegul său de platou, . La un moment dat, Marius Chivu a ajuns să scrie poezii, iar inspirația venea mai ales atunci când plângea.

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru.

Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic.

Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa.

Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj.

Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?!”, i-a dezvăluit interpretul lui Nicu Rață lui Mihai Bobonete.

Actorul a mai dezvăluit cum a avut de gând să facă stand-up cu Ionuț Ciocia, Brânzoi din „Las Fierbinți”, însă nu au reușit să se înțeleagă.

Marius Chivu a absolvit Institutul de Arte Teatrale și Cinematografice I.L. Caragiale în anul 2000, la clasa profesorului Florin Zamfirescu.