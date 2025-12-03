Nicu Stanciu a revenit ca titular la Genoa! Echipa lui Şucu, un nou rezultat dezamăgitor

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a revenit în primul 11 al celor de la Genoa și a evoluat în premieră sub comanda noului antrenor Daniele De Rossi, însă „grifonii” au suferit un eșec dur, 0-4 cu Atalanta, și au părăsit Cupa Italiei în faza optimilor. Internaționalul român nu mai evoluase pentru gruparea italiană de pe 29 septembrie.

Nicolae Stanciu, din nou titular la Genoa. Eșec dur pentru echipa lui Șucu

Daniele De Rossi a făcut mai multe schimbări în primul 11 pentru meciul pe care Genoa l-a disputat la Bergamo împotriva celor de la Atalanta, în optimile Cupei Italiei, iar Nicolae Stanciu, care nu mai evoluase de două luni, fiind afectat și de o accidentare, a fost titular. Din nefericire pentru echipa patronată de Dan Șucu, gazdele au obținut o victorie clară, 4-0.

Atalanta a deschis scorul în minutul 19 al partidei cu Genoa, prin Djimsiti, însă meciul s-a „rupt” în minutul 36, când oaspeții au rămas în zece oameni, Fini fiind eliminat direct după un fault comis asupra lui Bellanova. De Roon a dublat avantajul Atalantei în minutul 54, iar scorul final a fost stabilit spre sfârșitul meciului, după reușitele semnate de Pasalic și Ahanor, cel din urmă fiind un fotbalist crescut în academia clubului Genoa.

Ce notă a primit Nicolae Stanciu pentru evoluția din Atalanta – Genoa 4-0

a părăsit terenul în minutul 71, când scorul de pe tabelă era 2-0. În perioada petrecută pe gazon, internaționalul român a avut un procentaj al paselor corecte de 70% (14/20), reușind să câștige 4 dueluri dintre cele 7 disputate contra adversarilor. Site-ul l-a notat pe Stanciu cu 7.0, acesta fiind al doilea cel mai bun jucător al echipei sale, după Morten Frendrup (7.3).

Pentru Genoa a evoluat și portarul Benjamin Siegrist, împrumutat de la Rapid, acesta fiind notat cu 6.4 după cele 4 goluri încasate. Omul meciului a fost declarat olandezul Marten De Roon, mijlocașul celor de la Atalanta fiind notat cu 8.3. După acest succes, „La Dea” avansează în sferturi, unde o va întâlni pe Juventus.

Ce program are Genoa până la finalul anului

Eliminată din Cupă, Genoa se poate concentra de acum încolo exclusiv pe partidele din Serie A, unde ocupă locul 16 după primele 13 etape. Până la finalul anului, echipa patronată de are un program foarte dificil, urmând să întâlnească patru formații puternice: