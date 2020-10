România a pierdut cu 1-2 în Islanda şi a ratat orice şansă de calificare la Euro 2021. Nordicii au dominat confruntarea de la un capăt la altul şi nici măcar după ce a fost transformată lovitura de pedeapsă de Alex Maxim, tricolorii nu au putut forţa egalarea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezamăgirea este uriaşă între “tricolori”, însă mulţi dintre ei au recunoscut superioritatea nordicilor spunând că nu au putut să le facă faţă. Nicu Stanciu a spus că în ciuda prestaţiei mai bune din partea secundă, scorul este unul echitabil:

„În prima repriză nu am fost îndeajuns de buni să le facem față. Am început foarte rău meciul. La pauză am intrat cu un dezavantaj de două goluri și asta ne-a costat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicu Stanciu recunoaște superioritatea islandezilor: “Nu am putut să le facem față!”

În a doua repriză s-a jucat mai bine. Am reușit să reducem din diferență, dar nu am avut forța necesară să egalăm și să ducem meciul în prelungiri. Am ratat încă o dată șansa să ne calificăm la un turneu final… Important acum e să ne revenim fizic și să scoatem rezultate bune în Liga Națiunilor”, a declarat Stanciu la ProTV.

Mirel Rădoi şi-a asumat acest eşec şi spune că îşi reproşează echipa pe care a trimis-o în teren:

ADVERTISEMENT

“Cred că nu am reușit în prima fază ce am discutat, să găsim spaţii între linii. Știam că au un 4-4-2 compact. Nu am găsit să verticalizăm. E normal ca pe posesia lentă să apară greșeli.

Din 7 mingi pierdute în prima parte, au fost 4 atacuri periculoase ale lor. După cum am arătat în primele 45 de minute nu meritam să jucăm în finala play-off-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Poate îmi reproșez echipa pe care am trimis-o”

La prima fază am văzut acel cot în capul lui Andrei Burcă. Nu am avut îndoieli. La a doua fază nu am văzut foarte bine. Oricum, am arătat prea puțin fotbal în prima repriză pentru a putea discuta despre arbitraj.

Poate îmi reproșez echipa pe care am trimis-o. În repriza secundă am arătat mai bine. Vinovați suntem eu și staff-ul meu, jucătorii nu au nicio vină, pentru că nu am reușit să îi capacităm. Aveți vinovatul în față dumnevoastră!”, a spus Mirel Rădoi la conferinţa de presă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tătăruşanu: “Nu sunt dezamăgit de cum a jucat echipa”

Ciprian Tătăruşanu a recunoscut şi el superioritatea nordicilor: “Din păcate a ratat această şansă. Îmi pare rău, la fel şi colegilor, ne-am dorit foarte mult să învingem în seara asta, dar Islanda a fost o echipă bună, au făcut jocul lor obişnuit şi cred că per total au meritat victoria.

Nu sunt dezamăgit de cum a jucat echipa, repriza a doua am găcut un joc foarte bun, ne-am dorit foarte mult. Prima repriză nu am reuşit să ne impunem jocul. Păcat că nu am reuşit să înscriem şi golul doi. Am văzut reluările. La faza unde s-a cerut penalti a fost penalti, dar asta a fost decizia arbitrului, o respectăm.

ADVERTISEMENT

Sigurdsson mai ales în prima repriză a avut două execuţii foarte bune, e un jucător valoros. Din păcate pentru noi astăzi a prins o zi foarte bună. Cu toţii ne-am dorit foarte mult, dar în seara asta atât s-a putut din păcate. O să încercăm să trecem peste acest eşec.

Suntem dezamăgiţi, dar acum nu putem să stăm să plângem trei zile până la următorul meci. Încercăm să câştigăm în Norvegia şi acasă cu Austria”, a spus Tătăruşanu la Pro TV.