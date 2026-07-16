Nicu Stanciu revine în SuperLiga! Gigi Becali a aflat de planul fotbalistului şi vrea să îl transfere la FCSB. Exclusiv

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Nicolae Stanciu, ajuns la 33 de ani, nu renunță la fotbal. Veteranul echipei naționale, care a impresionat în China, este dorit în România. FANATIK a aflat cine este clubul care s-a înțeles deja cu mijlocașul ofensiv, dar și ce mutare pregătește Gigi Becali pentru a-l convinge să vină la FCSB.

Nicolae Stanciu are înțelegere cu U Cluj. Gigi Becali îl vrea la FCSB

la Dalian Yingbo. Căpitanul echipei naționale a României se simte excelent în țara asiatică, prestațiile sale fiind constante. Recent, Totuși, el ar putea schimba echipa în perioada următoare.

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FANATIK a aflat că Nicolae Stanciu are o înţelegere verbală cu U Cluj. Transferul său la formația ardeleană ar urma să se realizeze în retur, când se încheie campionatul în China. El își pregătește deja revenirea în țară și îşi caută casă în Cluj.

Gigi Becali a aflat de planul fostului său fotbalist şi încearcă să deturneze transferul. FANATIK a aflat că patronul FCSB a vorbit deja cu Meme Stoica și i-a transmis să facă tot posibilul ca jucătorul de 33 de ani să ia calea Bucureștiului și să semneze cu FCSB. Stanciu a mai îmbrăcat tricoul FCSB-ului în perioada 2013-2016, iar plecarea sa la Anderlecht i-a adus lui Gigi Becali 9,8 milioane de euro în cont.

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Ce spunea Radu Constantea despre interesul lui U Cluj pentru Nicolae Stanciu

Despre interesul manifestat de U Cluj pentru Nicolae Stanciu a vorbit însuși Radu Constantea. Președintele ardelenilor a oferit detalii despre mutarea omului de bază de la naționala României la formația „alb-neagră”. „Vorbim de niște sume foarte mari din perspectiva contractului pe care îl are acolo.

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Sigur, acum noi ne-am dori ca Nicolae Stanciu să ajungă la Universitatea Cluj, nu ascund acest lucru. Am auzit că are un sezon foarte bun în China”,

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