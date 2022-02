Nicu Stanciu, doar un sezon la Wuhan?! Mijlocaşul a refuzat iniţial să se transfere în China. Ce salariu are. Exclusiv

Nicolae Stanciu a dat o importantă lovitură financiară în această iarnă. Internaţionalul român s-a transferat de la Slavia Praga la Wuhan, semnând un contract valabil trei sezoane cu echipa chineză.

Nicu Stanciu, doar un sezon la Wuhan?! Mijlocaşul a refuzat iniţial oferta

FANATIK a aflat că deşi a semnat pentru următorii trei ani cu Wuhan, sunt şanse mari ca aventura chineză să se încheie după doar un sezon, mai ales că mijlocaşul refuzase iniţial transferul.

Din informaţiile FANATIK, Nicu Stanciu are un salariu anual de 2,5 milioane de euro în China, însă din punct de vedere fotbalistic, românul face un mare pas în spate, în condiţiile în care în ultimii ani a jucat în fazele superioare din Champions League şi Europa League.

Presat de Slavia Praga şi de impresari să semneze! Ofertă extraordinară pentru club şi jucător

Acesta este şi motivul pentru care Stanciu nu a vrut iniţial să plece în China, fiind conştient de faptul că se depărtează de fotbalul mare. Unii oameni de fotbal s-au declarat chiar îngrjioraţi că Stanciu ar putea pierde naţionala din acest motiv.

FANATIK a aflat că Nicu Stanciu a fost presat atât de clubul Slavia Praga, dar şi de impresari să accepte oferta foarte bună a chinezilor. Clubul ceh se confruntă cu probleme financiare, astfel că cele patru milioane de euro din transferul românului reprezintă un imens balon de oxigen.

Stanciu, în luna ianuarie: “Nu a fost decizia mea, clubul avea nevoie de finanțe”

În aceste condiţii, rămâne de văzut cum se va adapta Nicu Stanciu fotbalului din China şi dacă va rezista mai mult de un sezon la noua sa echipă. De altfel, când a apărut oportunitatea de a semna la Wuhan, prin care spune că nu a fost decizia lui:

„Cu tristețe vă anunț că plec de la Slavia. Nu a fost decizia mea, clubul avea nevoie de finanțe, așa că am convenit că cel mai bun lucru ar fi să merg mai departe. Slavia va rămâne întotdeauna în inima mea. La revedere!”, a fost mesajul lui Stanciu.

Pleacă după trei ani la Slavia Praga! Vândut pe aceeaşi sumă pe care a fost adus

În momentul în care a semnat cu Wuhan, fotbalistul şi-a schimbat discursul: ”Sunt Nicolae Stanciu și sunt fericit să semnez cu Wuhan. Sper să facem multe lucruri minunate și să îi facem fericiți pe suporteri”

Nicu Stanciu pleacă după trei ani la Slavia Praga. El a fost transferat de la Al Ahli pentru 4 milioane de euro, sumă la care a fost vândut în acest moment, deşi cota de piaţă a fotbalistului este superioară: 7 milioane de euro.

Selecţionerul Edi Iordănescu: “Eu cred că putea, cel puțin 2-3 ani, să rămână în spaţiul european şi să fie mai aproape de echipa naţională”

Selecţionerul Edi Iordănescu a declarat că pentru Stanciu ar fi fost mai potrivit să rămână în fotbalul european pentru câţiva ani, însă a înţeles situaţia:

„Nu exclud în totalitate aducerea lui Nicuşor Stanciu. Am şi glumit, pentru că şi cu el am lucrat în trecut, la Vaslui. I-am spus că «Te-ai găsit să fugi de mine exact când am venit». I-am înțeles situația, dar nu înseamnă că am fost de acord. Dar până la urmă sunt decizii pe care numai ei le pot lua.

Eu cred că putea, cel puțin 2-3 ani, să rămână în spaţiul european şi să fie mai aproape de echipa naţională. Este la un nivel care îi permitea asta. Am înţeles de la el că a fost o ofertă foarte bună pentru club și o ofertă extraordinar de bună pentru el”, a spus Iordănescu la Telekomsport.