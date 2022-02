Niculae Bădălău păstrează zeci de mii de euro în numerar, deși hoții i-au golit casa acum 4 ani! Vicepreședintele Curții de Conturi nu știe nici azi cine i-a spart vila

Niculae Bădălău, fost ministru al economiei, în prezent vicepreședinte al Curții de Conturi, preferă în continuare să-și păstreze o parte din economii în numerar, în casă. Asta în ciuda faptului că în urmă cu 4 ani, politicianul a fost victima unei spargeri care l-a lăsat fără bani, bijuterii și fără un pistol.

În cea mai recentă declarație de avere, completată în luna mai a anului 2021, ”baronul” de Giurgiu a făcut publică informația că deține 26.000 de euro și 12.000 de lei în ”numerar casă”.

Niculae Bădălău ține bani, bijuterii și tablouri, în casă

Niculae Bădălău are, însă, și multe conturi bancare, acestea totalizând 56.000 de euro, 240.000 de lei și 10.000 de dolari. Politicianul mai deține bijuterii în valoare de 25.000 de euro (aur alb, galben și diamante) dar și tablouri de 12.000 de euro.

Tot în declarația de avere mai apar două imobile: o casă de vacanță la Ogrezeni (441 mp) și o vilă la Bolintin Vale (863 mp), precum și terenuri în Giurgiu și București. Într-un an, Niculae Bădălău a câștigat 170.000 de lei de la Senatul României și Curtea de Conturi, iar soția lui, Rodica, a obținut aproape 43.000 de lei din salariul de profesoară la școala din Malu Spart, jud. Giurgiu.

Fostul senator, amendat după ce i-a fost spartă casa

În 2018, de câțiva indivizi mascați care au plecat din casa acestuia cu bani și bunuri de valoare. La vremea respectivă, Bădălău a insistat ca jurnaliștii să nu afle valoarea pagubei. Ulterior, presa a scris că hoții au plecat din casa lui Bădălău cu 500 de euro, 1.500 de lei, 16 ceasuri, un pistol Berreta și 16 gloanțe.

Culmea e că la Bolintin-Vale, Niculae Bădălău și-a ridicat o adevărată fortăreață, cu ziduri înalte și un sistem de alarmă performant, prevăzut cu camere de luat vederi.

Chiar politicianul le-a dat însă o mână de ajutor spărgătorilor, fără să vrea, pentru că a decuplat sistemul de alarmă în momentul în care a mers la culcare, la etajul vilei. De asemenea, el a închis camerele de luat vederi pentru că soția lui avea ”probleme de intimitate”.

A doua zi, după ce a anunțat poliția, Niculae Bădălău s-a ales cu o amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Nemulțumit de felul în care a decurs ancheta

Ancheta declanșată de spargere a mers extrem de greu, iar în ianuarie 2019, Bădălău avea să se plângă de faptul că .

“Au trecut mai mult de două luni de când mi-a fost spartă locuinţa. Eu am avut încredere şi încerc să am încredere în continuare în organele statului, dar tot mi se pare că lucrurile trenează sau probabil e o cercetare mult mai grea, probabil hoţii sunt mai deştepţi ca poliţiştii. Eu mi-am asumat şi mi-am recunoscut greşeala de a nu bate uşile în cuie, de a nu mă lega cu lanţuri, nu ştiu cum să mai spun.

Eu ştiu că sunt vreo şapte spargeri în care nimeni nu a fost nici măcar bănuit, nu ştiu cum să spun, dar mă abţin pentru că e o acţiune în cercetare, un an, doi, trei cât e în cercetare e greu de spus. Am auzit şi povestea că eu mi-aş fi înscenat situaţia, lucru care mă deranjează. Eu nu cred că am ajuns în stadiul să am paranoia să-mi fur pistolul, ceasul şi verigheta singur şi să fiu atât de masochist să pierd dreptul de armă”, spunea Niculae Bădălău în 2019.

Și casa lui Bădălău Jr a fost spartă de hoți

Chiar dacă hoții nu au fost prinși nici până azi, pistolul lui Bădălău a fost recuperat de polițiștii care l-au găsit întâmplător în casa unui interlop local, care era anchetat într-un alt dosar.

În anul 2020, și Gabi, fiul lui Niculae Bădălău a fost ”vizitat” de hoți. Aceștia i-au răvășit casa și au plecat cu ceasuri scumpe, bani și bijuterii în valoare totală de peste 80.000 de euro. De data aceasta, polițiștii au fost ceva mai operativi și au reușit să-i prindă pe hoți într-un timp relativ scurt. O parte din bunuri au fost recuperate.