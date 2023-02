Niculina Stoican a spus adevărul. Cine este unica persoană care o poate „reduce la tăcere”: „Indiferent ce spune, tac”

Niculina Stoican a dezvăluit cine este persoana capabilă să o liniștească întotdeauna, indiferent de situație. Oricât de nervoasă ar fi, artista se controlează în fața acesteia și, din respect, nu ripostează.

Angelica Stoican, singura persoana care o reduce la tăcere pe Niculina

Niculina Stoican este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, dar se cunoaște faptul că este destul de aprigă la mânie. De exemplu, în urmă cu doi ani, despre olteni și nimic nu a împiedicat-o să-l ia la rost, chiar dacă se aflau într-o emisiune televizată.

Cu toate acestea, Niculina Stoican a dezvăluit că există o persoană care o poate reduce întotdeauna la tăcere și aceea este mama sa, îndrăgita solistă de muzică populară Angelica Stoican, cu care are o relație specială.

Deși a muncit mult pentru a ieși din umbra că a adus-o la sapă de lemn, Niculina Stoican ține cont de învățăturile primite de la bunici și nu iese niciodată din cuvântul celei care i-a dat viață.

„Întotdeauna m-a lăsat să răzbat, dar m-a sfătuit. Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place. Mama este singurul om care mă reduce la tăcere! Indiferent ce spune ea, eu tac și ascult.

Așa m-au crescut bunicii, acestea au fost regulile și legile nescrise în educația mea. Și cred că sunt foarte sănătoase, pe un părinte nu-l înfrunți, îl asculți și încerci să iei hotărârile pe care le consideri bune pentru tine”, a declarat Niculina Stoican pentru

Angelica și Niculina Stoican, din nou împreună pe aceeași scenă

După o bună perioadă de timp, în care rar au mai fost văzute cântând împreună, Niculina Stoican și mama sa vor concerta pe aceeași scenă, la Sala Palatului, pe data de 4 martie 2023. Artista a mărturisit că deja au năpădit-o emoțiile, dar că abia așteaptă să fie alături de Angelica Stoican în fața publicului.

„Sunt foarte emoționată și bucuroasă, mai ales că vom evolua pe scena împreună tot timpul. Am ales ca lucrul asta să se întâmple așa pentru că mi-am dorit să fiu lângă ea, pe scenă, mai mult timp. Ea are o aură și o noblețe din care vreau să mă îmbogățesc, pentru că este foarte prețioasă pentru noi, pentru Mehedinți și întreaga Românie. Emoțiile vor fi mai mult ca fiică, decât ca interpret. Toată viața am dus povara dulce și frumoasă a numelui ei.

Pentru că nu e ușor să fii fata Angelicăi Stoican și să încerci să-ți găsești propriul tău drum, să-ți creezi o personalitate, să ieși din umbra ei. La umbra stejarilor mari, nimic nu viețuiește. Întotdeauna voi fi fiica Angelicăi Stoican! Dar, trecând de acest prim pas, există și Niculina Stoican. Atunci, emoțiile mele pe scenă în asta o să se amplifice, în faptul că o voi privi și mă voi gândi la cât este de colosală, este mama mea în primul rând, și în al doilea rând am reușit să am personalitate lângă un asemenea colos în muzica populară”, a mai spus Niculina Stoican.