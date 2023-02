Niculina Stoican are un tatuaj la vedere pe care nimeni nu l-a observat până acum. Îl are de 20 de ani

Niculina Stoican a dezvăluit că are un tatuaj la vedere de 20 de ani, însă nimeni nu și-a dat seama de acest lucru până acum. Artista a vorbit, totodată, despre rutina sa de îngrijire zilnică, dar și despre frumusețea interioară.

Ce tatuaj are Niculina Stoican de 20 de ani. Nimeni nu l-a observat până acum

Fiind una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, și are grijă ca imaginea ei să fie impecabilă atunci când apare pe scenă. Vedeta este mereu la curent cu ultimele tendințe în materie de înfrumusețare.

ADVERTISEMENT

Cântăreața are o rutină pe care o respectă zilnic astfel încât să arate bine de fiecare dată. Artista nu sare niciodată peste demachiere și nu folosește produse costisitoare pentru a înlătura machiajul. De altfel, preferă produsele cosmetice românești și nu folosește altceva.

“Am convingeri extremiste, nu folosesc altceva. E adevărat că am o genă bună și clar că aș putea să nu folosesc nimic și să arăt jalnic sau să folosesc cele mai scumpe produse și să arăt tot jalnic. Nu e o regulă, în primul rând ține de genă”, a declarat Niculina Stoican pentru .

ADVERTISEMENT

Niculina Stoican a recunoscut că nu-i place să se machieze și nu are răbdare să facă acest lucru, motiv pentru care a apelat la o procedură cosmetică numită micropigmentare. Astfel, vedeta pare că este mereu machiată, iar pleoapele ei arată bine. Este un tatuaj pe care îl are deja de 20 de ani.

“Dar tot ce pot să spun este că nu mă culc niciodată machiată, asta e literă de lege. Mie nu îmi place să mă machiez și de aceea am un singur lucru făcut, am un tatuaj permanent la ochi. Dar îl am de acum 20 de ani, când a apărut prima dată în România.

ADVERTISEMENT

Eu mi l-am făcut la o unguroaică, la Oradea. Sigur că l-am retușat în 20 de ani de două ori, dar la aceeași persoană. Eu sunt foarte conservatoare”, a mai spus solista pentru aceeași sursă.

“Nu poți să fii bine dacă ești lovit”

a mai vorbit și despre faptul că anumite lucruri potrivite pentru cineva nu sunt la fel și pentru alte persoane. Artista este de părere că o persoană nu poate fi bine pe interior dacă este “lovită”. Cu toate acestea, anumite probleme nu se observă și din exterior.

ADVERTISEMENT

“Nu știu ce înseamnă bine pe interior, nu poți bine să fii dacă ești lovit. E imposibil să nu te afecteze ce trăiești, ce ți se întâmplă. Și atunci binele ăla e impropriu spus, că ți-l faci tu asta e altceva, dar tot pe fondul la ceea ce te debusolează pe interior. Cred că astea sunt niște stereotipuri pe care ni le-am făcut noi…

ADVERTISEMENT

Și suntem ca oile, dacă zice cineva verde, ‘hai și noi’, imediat facem așa. Nu e rău să încerci, să experimentezi. Dar nu înseamnă că dacă eu acum îmi pun ceva pe față, i se potrivește și celuilalt. Nu ce e virtute pentru mine, înseamnă că pentru tine nu poate fi un defect”, a adăugat interpreta de muzică populară.