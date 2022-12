Niculina Stoican, confesiuni emoționante despre părinții ei. Ce îi reproșează tatălui: „A greșit mult”

Niculina Stoican are o relație cu totul specială cu mama ei, celebra interpretă de muzică folclorică Angelica Stoican.

Niculina Stoican, despre mama ei: „Este cea mai frumoasă lecție pe care am primit-o”

de curând despre legătura cu părinții ei, despre lucrurile pe care le-a învățat căreia îi datorează în mare parte succesul de care se bucură azi în muzică.

Olteanca a spus că a fost crescută cu multă iubire și că încă de mică mama ei a învățat-o cum să răzbească în viață.

„Atâta timp cât părinții ne dăruiesc iubire și grijă, nu răsfăț și îmbuibare, ci iubire și grijă și responsabilitate, noi ajungem adulți echilibrați care, chiar dacă trec prin probleme, își găsesc în sufletul lor puterea de a înțelege că un rău vine și trece dacă tu ai grijă să înveți din lecția pe care ai primit-o și să nu întorci cu rău, să mergi mai departe și să îți cauți echilibrul în iubire.

Este cea mai frumoasă lecție pe care am primit-o eu de la mama mea, de la bunicii mei, de la toți cei care m-au înconjurat în copilărie”, a declarat Niculina Stoican

„El (n.r.: tatăl) a greșit mult”

Un alt lucru pentru care Niculina o apreciază foarte mult pe mama ei este dedicarea pe care aceasta a avut-o față de familie. Angelica i-a iertat toate greșelile tatălui ei, despre care Niculina își amintește cu un soi de regret.

„Eu nu am întâlnit în viața mea o femeie care să poată iubit cu atâta profunzime și pentru totdeauna un singur bărbat, pe tatăl meu. Nu am întâlnit. Nici nu spun că am făcut eu niște chestionare în jurul meu și nu cunosc trăirile oamenilor din jurul meu în profunzime, dar ce știu despre ea este că l-a iubit pe tatăl meu profund și pentru totdeauna.

Deși el, din punctul meu de vedere, a greșit mult față de ea și totuși ea l-a iubit. Credeți că asemenea calitate o poate avea oricine? Eu nu cred! Eu, de exemplu, nu pot să o am. Eu, în momentul în care a apărut băiatul meu, eu pe el l-am iubit în detrimentul a tot ce a fost în jurul meu. De atunci a existat el și atât”, a adăugat Niculina.